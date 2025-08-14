Matías Rojas deja River y tendrá un nuevo capítulo en la MLS: dónde jugará
El volante paraguayo, marginado por Gallardo y con escasa participación, rescindió su contrato y volverá al fútbol de Estados Unidos en condición de libre.
El ciclo de Matías Rojas en River llegó a su fin antes de lo previsto. Apenas ocho meses después de su arribo, el mediocampista paraguayo alcanzó un acuerdo para rescindir su contrato y sumarse a Portland Timbers, equipo de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.
La decisión, que se venía gestando desde hace varias semanas, se terminó de concretar luego de que ambas partes coincidieran en que lo mejor era separar caminos. Rojas había llegado a Núñez procedente de Inter Miami, con el pase en su poder, como una apuesta de jerarquía para el mediocampo.
Sin embargo, su estadía estuvo marcada por la inactividad: solo disputó 148 minutos repartidos en ocho partidos, con un único gol convertido. A esto se sumó un factor determinante: tres desgarros en medio año, un historial de lesiones que complicó aún más sus posibilidades de ganarse un lugar.
Desde que el Millonario quedó eliminado del Mundial de Clubes, Rojas pasó a integrar la lista de futbolistas apartados por decisión de Marcelo Gallardo, junto a nombres como Matías Kranevitter, Federico Gattoni, Manuel Lanzini y Santiago Simón (quien recientemente se fue a Toluca).
Al ocupar un cupo de extranjero y percibir uno de los salarios más altos del plantel, la dirigencia consideró que su salida liberaría espacio y recursos para otras incorporaciones. Portland Timbers avanzó de manera directa, acordando rápidamente las condiciones contractuales con el zurdo.
Esto aceleró el diálogo con la dirigencia millonaria para cerrar la rescisión y permitir su incorporación inmediata al equipo estadounidense, donde buscará reencontrarse con su mejor versión. El traspaso se da en las mismas condiciones en que Rojas llegó a River: libre, sin transferencia mediante.
La etapa de Rojas en el club de Núñez deja un sabor agridulce: llegó como un refuerzo importante, pero nunca logró continuidad ni adaptarse al ritmo de competencia local. Ahora, el desafío será distinto, con un regreso a la MLS donde ya conoce el terreno y puede encontrar un contexto más favorable para relanzar su carrera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario