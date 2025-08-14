Matías Rojas deja River y tendrá un nuevo capítulo en la MLS: dónde jugará

matias rojas 1

Esto aceleró el diálogo con la dirigencia millonaria para cerrar la rescisión y permitir su incorporación inmediata al equipo estadounidense, donde buscará reencontrarse con su mejor versión. El traspaso se da en las mismas condiciones en que Rojas llegó a River: libre, sin transferencia mediante.

La etapa de Rojas en el club de Núñez deja un sabor agridulce: llegó como un refuerzo importante, pero nunca logró continuidad ni adaptarse al ritmo de competencia local. Ahora, el desafío será distinto, con un regreso a la MLS donde ya conoce el terreno y puede encontrar un contexto más favorable para relanzar su carrera.