Contra argentinos se complica: la única alegría de Flamengo en una final internacional

La reciente consagración de Lanús en el estadio Maracaná volvió a poner el foco sobre un dato que se repite en la historia: Flamengo suele sufrir cuando enfrenta a equipos argentinos en instancias decisivas. El 3-2 (4-2 en el global) que decretó la coronación granate en la Recopa Sudamericana 2026 significó la cuarta derrota del Mengão en cinco finales contra rivales de la Argentina.