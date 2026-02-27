Contra argentinos se complica: la única alegría de Flamengo en una final internacional
El conjunto brasileño apenas logró imponerse una vez frente a un club argentino en una definición continental. El resto de los antecedentes terminaron con festejos albicelestes.
La reciente consagración de Lanús en el estadio Maracaná volvió a poner el foco sobre un dato que se repite en la historia: Flamengo suele sufrir cuando enfrenta a equipos argentinos en instancias decisivas. El 3-2 (4-2 en el global) que decretó la coronación granate en la Recopa Sudamericana 2026 significó la cuarta derrota del Mengão en cinco finales contra rivales de la Argentina.
El único antecedente favorable para los brasileños se remonta a 2019. Aquella excepción ocurrió en la final de la Copa Libertadores disputada en Lima. En ese encuentro frente a River, el conjunto carioca estuvo contra las cuerdas durante gran parte del partido.
Rafael Santos Borré abrió el marcador a los 15 minutos y el Millonario dominó el desarrollo hasta el tramo final. Sin embargo, en una ráfaga inolvidable, Gabriel “Gabigol” Barbosa marcó a los 44 y 47 del complemento para dar vuelta la historia y sellar el 2-1 definitivo. Ese triunfo le otorgó a Flamengo su única celebración ante un argentino en una final internacional.
La mala racha de Flamengo jugando finales ante clubes argentinos: solo le ganó a River
El resto del historial muestra un panorama adverso. En la Supercopa Sudamericana 1995 cayó frente a Independiente, y volvió a tropezar ante el Rojo en la final de la Copa Sudamericana 2017. Tampoco pudo en la Mercosur 2001, cuando San Lorenzo se impuso por penales tras una serie dramática. Ahora, la derrota ante Lanús en la Recopa amplió esa estadística negativa.
Incluso en la propia Recopa Sudamericana, el balance no es alentador para el club de Río de Janeiro. Solo pudo festejar en 2020 frente a Independiente del Valle, mientras que en 2023 perdió por penales ante el mismo rival y este año volvió a resignar el título frente al conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.
Así, la victoria frente a River en 2019 permanece como un hito aislado dentro de una tendencia mayoritariamente favorable a los equipos argentinos. Cada nuevo cruce decisivo reaviva ese antecedente y alimenta una rivalidad continental que, hasta ahora, inclina la balanza hacia el lado albiceleste.
Te puede interesar
Dejá tu comentario