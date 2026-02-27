A pura emoción, los jugadores de River despidieron a Marcelo Gallardo: "Agradecidos para siempre"

Entre los mensajes más destacados, Sebastián Driussi, goleador del equipo, compartió en su cuenta: “No fuiste solo un técnico, sos alguien importantísimo para mí. Gracias por cada consejo, por todo lo que me dejaste adentro y afuera de la cancha. Agradecido para siempre”. La publicación incluyó imágenes de los momentos compartidos durante el partido y evidencia la cercanía que desarrolló con Gallardo a lo largo de los años.