A pura emoción, los jugadores de River despidieron a Marcelo Gallardo: "Agradecidos para siempre"
Tras el último partido de Marcelo Gallardo como técnico de River, los futbolistas compartieron en redes mensajes de agradecimiento y reconocimiento.
El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate llegó a su fin este jueves, luego del triunfo 31 ante Banfield en el Estadio Monumental. El adiós del “Muñeco” generó un clima cargado de emociones dentro del club, donde los jugadores aprovecharon las redes sociales para expresar su gratitud, recordando la influencia del entrenador no solo en lo táctico, sino también en lo personal.
Entre los mensajes más destacados, Sebastián Driussi, goleador del equipo, compartió en su cuenta: “No fuiste solo un técnico, sos alguien importantísimo para mí. Gracias por cada consejo, por todo lo que me dejaste adentro y afuera de la cancha. Agradecido para siempre”. La publicación incluyó imágenes de los momentos compartidos durante el partido y evidencia la cercanía que desarrolló con Gallardo a lo largo de los años.
Por su parte, Lucas Martínez Quarta, capitán del equipo y autor del primer gol del encuentro, eligió las redes sociales para despedirse con un mensaje cargado de emoción: “Eternamente agradecido”, acompañado de fotos junto al cuerpo técnico y momentos destacados del ciclo del Muñeco. El gesto del defensor durante el partido, corriendo hacia el banco para abrazar a Gallardo y al cuerpo técnico tras convertir, reflejó el fuerte vínculo personal que mantuvo con el entrenador.
No se quedó atrás Fausto Vera, uno de los refuerzos incorporados bajo la gestión del Muñeco, quien a través de un simple repost de la publicación oficial del club, acompañado de emojis de aplausos, se sumó a los mensajes de reconocimiento y cariño que se multiplicaron entre los futbolistas.
La despedida de Gallardo se completó con un clima emotivo en las gradas del Monumental. Hinchas y jugadores compartieron un aplauso colectivo, mientras dirigentes y exdirectivos del club también se sumaron a los mensajes de agradecimiento, destacando su legado en la historia de River. El entrenador, por su parte, cerró la jornada con palabras simples pero profundas: “Uno se va, pero no se va nunca”, subrayando que su vínculo con el club trascenderá cualquier ciclo profesional.
El adiós de Marcelo Gallardo marca el cierre de una era que incluyó títulos nacionales e internacionales, además de un impacto personal y profesional profundo en futbolistas que, hoy, a través de sus mensajes en redes, dejaron clara la huella indeleble que el Muñeco dejó en River Plate.
