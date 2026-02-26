Chacho Coudet comparó a River con Real Madrid y Barcelona y abrió la puerta: "Valoraría..."
El reconocido entrenador negó contactos con el Millonario, pero aseguró que el club está a la altura de Real Madrid y Barcelona y que valoraría una oferta.
La confirmación de la salida de Marcelo Gallardo sacudió el mundo River y rápidamente surgieron nombres para sucederlo. Entre ellos, Eduardo Coudet se posicionó como uno de los principales candidatos, aunque el propio entrenador intentó bajar el tono a los rumores. En conferencia de prensa, el actual DT de Deportivo Alavés, equipo que pelea por mantenerse en la Primera División de España, negó cualquier tipo de contacto con la dirigencia del Millonario.
“Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”, expresó Coudet.
El exvolante, que tuvo un paso destacado por River como jugador, también hizo referencia al contexto que atraviesa el club de Núñez. “Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”, añadió.
Coudet fue enfático al desmentir negociaciones. “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada, pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto, sería un fuera de serie”, sostuvo, con su habitual tono distendido. Sin embargo, dejó una puerta abierta ante una eventual propuesta formal. “No he recibido ninguna oferta de River. Si llegara, la valoraría”, afirmó.
El Chacho cuenta con experiencia en Rosario Central y Racing Club en el fútbol argentino, además de haber dirigido a Xolos de Tijuana, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético de Mineiro. Mientras River se prepara para despedir a Gallardo en el estadio Monumental, en el duelo ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, el nombre de Coudet sigue en escena y no se descartan novedades en las próximas horas.
Los clubes en donde dirigió Eduardo Coudet
- Rosario Central (2015-16)
- Xolos de Tijuana (2017)
- Racing Club (2017-19)
- SC Internacional (2020)
- Celta de Vigo (2020-22)
- Atlético Mineiro (2022-23)
- SC Internacional (2023-24)
- Deportivo Alavés (2024-Act.)
