Chacho Coudet comparó a River con Real Madrid y Barcelona y abrió la puerta: "Valoraría..."

chacho coudet 1

Coudet fue enfático al desmentir negociaciones. “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada, pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto, sería un fuera de serie”, sostuvo, con su habitual tono distendido. Sin embargo, dejó una puerta abierta ante una eventual propuesta formal. “No he recibido ninguna oferta de River. Si llegara, la valoraría”, afirmó.