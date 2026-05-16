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River venció 1-0 a Rosario Central en el Monumental y es el finalista del Torneo Apertura 2026

River es finalista del Torneo Apertura 2026.

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Rosario Central

Con un gol de penal de Facundo Colidio en el segundo tiempo, el conjunto de Chacho Coudet se impuso en el Monumental y es finalista.

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River se impuso 1-0 este sábado ante Rosario Central, en un encuentro que definió al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, a la espera del rival para el próximo domingo en Córdoba, donde se enfrentará al vencedor entre Argentinos Juniors y Belgrano.

El partido se llevó cabo en el Estadio Monumental y tuvo varias perlitas. La noche inició con la dura baja de Sebastián Driussi, que dejó la cancha a los 10 minutos por una lesión en la rodilla.

Y encuentro continuó cuesta arriba para el conjunto de Chacho Coudet, que tuvo un penal en esa primera parte en el que Conan Ledesma se lo atajó a Gonzalo Montiel, en una situación inédita para el lateral campeón del mundo.

La única emoción llegó recién en el complemento, donde Ledesma le hizo un penalazo al chico Lautaro Freitas, y esta vez fue Facundo Colidio quien se hizo cargo. El delantero no falló con una soberbia definición para el 1-0 que luego sería definitivo.

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Estadísticas de Lucas Martínez Quarta en la eliminación de River a Rosario Central por el Torneo Apertura. Fuente: Sofascore.

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River vs. Rosario Central EN VIVO goles minuto a minuto

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RIVER FINALISTA DEL TORNEO APERTURA

El "Millonario" le ganó 1-0 a Rosario Central en el Monumental y se clasificó a la final del certamen.

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El palo vuelve a salvar a River

Tras un tiro libre de Ángel Di María, nadie la desvió y la pelota dio en el palo de Santiago del Betrán.

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Gol de River: Facundo Colidio, de penal, pone el 1-0

El delantero se hizo cargo del segundo penal que tuvo el equipo "millonario" y abre el marcador en el Monumental.

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Penal para River

Conan Ledesma se llevó puesto al chico Freitas y el árbitro no dudó en sancionar el penal.

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Se salva River en una de las primeras de Rosario Central

Tras una buena jugada de Enzo Copetti, Pol Fernández remató, la pelota se desvío, pegó en el palo y caminó por la línea hasta que la agarró Santiago Beltrán.

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Ledesma le ataja el penal a Gonzalo Montiel

El ex River le tapó el disparo y el partido se mantiene igualado.

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Nicolás Ramírez revisó un codazo de Ávila a Martínez Quarta y sancionó penal para River

Amonestado Ávila por el codazo.

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La jugada en la que se lesionó Sebastián Driussi

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EN VIVO: River vs. Rosario Central

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Formaciones de River vs. Rosario Central

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