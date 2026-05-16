River venció 1-0 a Rosario Central en el Monumental y es el finalista del Torneo Apertura 2026

RIVER FINALISTA DEL TORNEO APERTURA
El "Millonario" le ganó 1-0 a Rosario Central en el Monumental y se clasificó a la final del certamen.
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Con un gol de penal de Facundo Colidio en el segundo tiempo, el conjunto de Chacho Coudet se impuso en el Monumental y es finalista.
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River se impuso 1-0 este sábado ante Rosario Central, en un encuentro que definió al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, a la espera del rival para el próximo domingo en Córdoba, donde se enfrentará al vencedor entre Argentinos Juniors y Belgrano.
El partido se llevó cabo en el Estadio Monumental y tuvo varias perlitas. La noche inició con la dura baja de Sebastián Driussi, que dejó la cancha a los 10 minutos por una lesión en la rodilla.
Y encuentro continuó cuesta arriba para el conjunto de Chacho Coudet, que tuvo un penal en esa primera parte en el que Conan Ledesma se lo atajó a Gonzalo Montiel, en una situación inédita para el lateral campeón del mundo.
La única emoción llegó recién en el complemento, donde Ledesma le hizo un penalazo al chico Lautaro Freitas, y esta vez fue Facundo Colidio quien se hizo cargo. El delantero no falló con una soberbia definición para el 1-0 que luego sería definitivo.
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