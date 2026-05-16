Qué le pasó a Sebastián Driussi: el primer parte médico
El delantero de River dejó la cancha entre lágrimas tras una lesión en su rodilla, y hay preocupación en el mundo "millonario".
El arranque de la semifinal entre River y Rosario Central sumó una pésima noticia para el conjunto de Núñez. Apenas iniciado el encuentro, el delantero Sebastián Driussi, que venía de ser clave en la clasificación ante Gimnasia, tuvo que abandonar el campo de juego debido a una preocupante lesión en su rodilla que ya tiene los primeros datos médicos oficiales.
La desafortunada acción se produjo cuando se jugaban tan solo 12 minutos de la primera mitad del partido en busca de la final del Torneo Apertura 2026.
En la disputa de una pelota, el futbolista de Rosario Central, Franco Ibarra, cometió una infracción sobre el atacante millonario. Al momento del contacto, Ibarra sufrió un resbalón que terminó desestabilizando por completo el cuerpo de Driussi, provocando que se le doblara la articulación de manera antinatural.
El delantero no pudo reincorporarse y dejó el césped entre lágrimas, visiblemente afectado por el dolor y por sumar otra nueva lesión.
El primer parte médico de Sebastián Driussi
Durante el entretiempo, la incertidumbre empezó a disiparse, aunque el panorama sigue siendo alarmante. Según informaron los periodistas partidarios que encabezan la transmisión oficial del encuentro, el cuerpo médico de River emitió un diagnóstico preliminar en los vestuarios.
"El diagnóstico inicial para Sebastián Driussi es un esguince de rodilla. Debe hacerse estudios", dijo el periodista Gustavo Yarroch durante la transmisión del encuentro en ESPN Premium.
A pesar de que la palabra "esguince" aporta una precisión técnica, el entorno del futbolista no oculta el pesimismo. "Hay mucha preocupación", añadieron desde los pasillos del Monumental, ya que la gravedad definitiva del cuadro recién se conocerá en las próximas horas, una vez que el jugador sea sometido a resonancias magnéticas para constatar si existe algún compromiso en los ligamentos.
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