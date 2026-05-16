Qué le pasó a Sebastián Driussi: el primer parte médico

"El diagnóstico inicial para Sebastián Driussi es un esguince de rodilla. Debe hacerse estudios", dijo el periodista Gustavo Yarroch durante la transmisión del encuentro en ESPN Premium.

A pesar de que la palabra "esguince" aporta una precisión técnica, el entorno del futbolista no oculta el pesimismo. "Hay mucha preocupación", añadieron desde los pasillos del Monumental, ya que la gravedad definitiva del cuadro recién se conocerá en las próximas horas, una vez que el jugador sea sometido a resonancias magnéticas para constatar si existe algún compromiso en los ligamentos.