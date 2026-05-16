"Por algo hablaron antes...": picantes frases de Ángel Di María tras la eliminación de Rosario Central
El capitán "canalla" lanzó varias críticas por la falta de descanso e ironizó sobre los fallos arbitrales, luego de varias jornadas con repercusiones.
El sueño de Rosario Central en el Torneo Apertura 2026 llegó a su fin en el Estadio Monumental tras caer ante River por la mínima diferencia. Inmediatamente después del pitazo final, el capitán y máximo referente del "Canalla", Ángel Di María, no ocultó su fastidio y lanzó duras declaraciones desde el campo de juego.
Sin quejas precisas pero algunas ironías, "Fideo" terminó apuntando al desarrollo del partido, al desgaste del calendario y a las quejas previas del entorno "millonario" y del fútbol argentino en general.
Fiel a su estilo, "Fideo" se mostró muy crítico con el desenlace del juego, haciendo alusión a los cuestionamientos arbitrales que venían rodeando la previa de la semifinal. "Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá, no por algo hablaron antes", disparó, sugiriendo que la presión mediática ejercida durante la semana terminó influyendo en el desarrollo de la llave.
Ángel Di María y el pase de factura por el calendario y la logística de viaje
Di María también aprovechó los micrófonos para poner en valor el esfuerzo físico de su plantel, marcando una clara diferencia con las quejas de otros equipos respecto al descanso.
“Muchos hablan de los demás, y si se ponen a mirar Central nunca tuvo descanso. Jugamos hasta un partido en dos días y no nos quejamos”, recriminó el atacante sobre la seguidilla de partidos y el cansancio acumulado.
Respecto a lo que pareció una odisea para llegar a Núñez, el referente "canalla" reveló las insólitas complicaciones logísticas que debieron afrontar antes de salir a la cancha. “Nos tocó venir en colectivo porque en Aeroparque no se podía aterrizar se ve”, ironizó sobre la imposibilidad de viajar en avión hacia Buenos Aires.
Con la eliminación consumada, el Central de Di María se despidió del certamen masticando la rabia de una derrota ajustada, dejando en claro que el plantel se marchó del Monumental sintiendo que las condiciones de la previa estuvieron lejos de ser equitativas.
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