"Por algo hablaron antes...": picantes frases de Ángel Di María tras la eliminación de Rosario Central

Ángel Di María y el pase de factura por el calendario y la logística de viaje

Di María también aprovechó los micrófonos para poner en valor el esfuerzo físico de su plantel, marcando una clara diferencia con las quejas de otros equipos respecto al descanso.

“Muchos hablan de los demás, y si se ponen a mirar Central nunca tuvo descanso. Jugamos hasta un partido en dos días y no nos quejamos”, recriminó el atacante sobre la seguidilla de partidos y el cansancio acumulado.

Respecto a lo que pareció una odisea para llegar a Núñez, el referente "canalla" reveló las insólitas complicaciones logísticas que debieron afrontar antes de salir a la cancha. “Nos tocó venir en colectivo porque en Aeroparque no se podía aterrizar se ve”, ironizó sobre la imposibilidad de viajar en avión hacia Buenos Aires.

Con la eliminación consumada, el Central de Di María se despidió del certamen masticando la rabia de una derrota ajustada, dejando en claro que el plantel se marchó del Monumental sintiendo que las condiciones de la previa estuvieron lejos de ser equitativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055813278824075712&partner=&hide_thread=false “CENTRAL NUNCA TUVO DESCANSO…”



“NOS TOCÓ VENIR EN COLECTIVO PORQUE NO SÉ QUE PASÓ EN AEROPARQUE…”



“FOLKLORE DEL FÚTBOL” (por los silbidos de los hinchas de River en el Más Monumental)



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