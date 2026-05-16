Incertidumbre en River por la participación de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel ante Rosario Central
Marcos Acuña y Gonzalo Montiel se perfilan para volver al equipo titular de River Plate ante Rosario Central en un partido clave. Eduardo Coudet define el once con dudas en el mediocampo.
River ultima detalles para enfrentar a Rosario Central y todas las miradas apuntan a dos nombres pesados: Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Los campeones del mundo dejaron atrás distintas molestias musculares y tienen muchas chances de volver al equipo titular en un partido decisivo para el conjunto de Núñez.
El cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet siguió de cerca la evolución física de ambos defensores durante toda la semana. Montiel venía de perderse el último compromiso por una sobrecarga muscular, mientras que Acuña había salido reemplazado en el primer tiempo del encuentro anterior por una molestia en los isquiotibiales.
Las sensaciones en River son positivas y, salvo una sorpresa de último momento, los dos estarían desde el arranque frente al “Canalla”. La principal incógnita pasa por la mitad de la cancha. El entrenador analiza realizar algunos ajustes tácticos para intentar neutralizar las bandas de Rosario Central, especialmente por el peligro que representa Ángel Di María cuando encuentra espacios.
En ese contexto, aparecen distintas alternativas para completar el mediocampo. Maximiliano Meza corre con chances de ingresar para aportar mayor equilibrio y despliegue, aunque tampoco se descarta la presencia de Juan Cruz Meza. Más atrás en la consideración aparece Juanfer Quintero, pensado como una variante importante para el segundo tiempo.
La probable formación de River Plate sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. En caso de que Acuña o Montiel no lleguen al ciento por ciento desde lo físico, las alternativas que maneja el DT son Fabricio Bustos y Matías Viña.
River y Rosario Central vuelven a cruzarse en un mata-mata con historial muy parejo
River y Rosario Central volverán a verse las caras en un duelo de eliminación directa cuando este sábado definan al primer finalista del Torneo Apertura 2026. El cruce en el Monumental no será uno más: representará el duodécimo enfrentamiento mano a mano entre ambos equipos a lo largo de la historia.
El historial refleja una paridad marcada, aunque con una mínima ventaja para el conjunto de Núñez. El Millonario logró imponerse en seis oportunidades, mientras que el Canalla festejó en cinco ocasiones, dejando una rivalidad que suele ofrecer partidos cargados de tensión y antecedentes inolvidables.
La Banda Roja consiguió avanzar en la Copa Ibarguren de 1937, en la semifinal del Nacional 1979, en los cuartos de final del Nacional 1981, en los cuartos de final de la Liguilla 1987/88, en la final de la Copa Argentina 2016 y también en el Trofeo de Campeones 2023.
Sin dudas, uno de los enfrentamientos más recordados entre ambos fue aquella final de la Copa Argentina 2016, considerada por muchos como una de las mejores definiciones de los últimos años en el fútbol argentino. En un partido cargado de emociones, River se terminó imponiendo por 4-3 gracias a una actuación brillante de Lucas Alario, autor de tres goles, y al tanto decisivo del uruguayo Iván Alonso.
Rosario Central, por su parte, logró eliminar a River en la Copa Competencia de 1916 y 1920, además de hacerlo en las ediciones 2014 y 2015 de la Copa Argentina. También consiguió uno de los golpes más recientes en las semifinales del Trofeo de Campeones 2023, certamen que posteriormente terminaría conquistando.
Precisamente, ese antecedente reciente aparece como uno de los recuerdos más frescos entre ambos clubes. En aquella serie disputada en Córdoba, Rosario Central eliminó al equipo de Martín Demichelis en la definición por penales, con Jorge Broun como gran figura de la noche tras contener varios remates decisivos.
Ahora, casi tres años después, volverán a enfrentarse con muchísimo en juego y en un contexto cargado de tensión. Uno intentará aprovechar la localía y el envión anímico que le dio la clasificación frente a Gimnasia, mientras que el otro buscará repetir otro golpe histórico en Núñez. Con antecedentes repartidos, finales memorables y cruces recientes muy calientes, la semifinal promete escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que, cada vez que se cruza en una instancia decisiva, suele regalar historias imposibles de olvidar.
Todos los enfrentamientos mano a mano entre River y Rosario Central
- Copa Competencia 1916 (cuartos de final - ida): Rosario Central 1 - 1 River
- Copa Competencia 1916 (cuartos de final - vuelta): River 2 - 3 Rosario Central
- Copa Competencia 1920 (octavos de final): Rosario Central 2 - 0 River
- Copa Ibarguren 1937 (final): River 5 - 0 Rosario Central
- Nacional 1979 (semifinal - ida): River 4 - 0 Rosario Central
- Nacional 1979 (semifinal - vuelta): Rosario Central 1 - 3 River
- Nacional 1981 (cuartos de final - ida): Rosario Central 1 - 2 River
- Nacional 1981 (cuartos de final - vuelta): River 0 - 0 Rosario Central
- Liguilla 1987/88 (cuartos de final - ida): Rosario Central 0 - 0 River
- Liguilla 1987/88 (cuartos de final - vuelta): River 1 - 0 Rosario Central
- Copa Argentina 2014 (cuartos de final): River 0(4) - (5)0 Rosario Central
- Copa Argentina 2015 (16avos de final): River 0 - 2 Rosario Central
- Copa Argentina 2016 (final): River 4 - 3 Rosario Central
- Copa de la Liga 2023 (semifinal): Rosario Central 0(2) - (0)0 River
- Trofeo de Campeones 2023: River 2 - 0 Rosario Central
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