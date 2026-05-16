A los manotazos entre Enzo Copetti y Lucas Martínez Quarta: la jugada que el VAR no revisó y la TV no repitió

Ambos futbolistas comenzaron a forcejear de manera vehemente, cuando la pelota estaba en otro lado y a espaldas del árbitro Nicolás Ramírez.

En medio de los forcejeos, Copetti terminó tendido en el césped acusando un golpe directo en el rostro por parte del zaguero de River, una acción que, de haber sido evaluada como agresión, calificaba para una expulsión directa.

Pese a las airadas protestas de todo el plantel rosarino, los encargados de la tecnología mantuvieron el micrófono cerrado y consideraron que la jugada no ameritaba llamar al árbitro principal para una revisión en la pantalla.

Un arranque accidentado para River

Esta controversia arbitral coronó una primera mitad fatídica en lo futbolístico y en lo físico para los dirigidos por Eduardo Coudet. A los 12 minutos, el estadio enmudeció con la salida entre lágrimas de Sebastián Driussi por una aparente lesión grave en su rodilla derecha tras un cruce con Franco Ibarra.

Para colmo de males, River tuvo en sus pies la oportunidad de ponerse en ventaja a través de la pena máxima, pero la ejecución fue fallada, dejando el marcador cerrado y la serie completamente abierta de cara al complemento. El clima en Núñez está que arde y la actuación de la terna arbitral promete seguir bajo la lupa.