River venció a Godoy Cruz y es el nuevo líder de la Zona B
El Millonario se impuso 4-2 en el Monumental y alcanzó la cima con 11 puntos. El Tomba sigue hundido en la tabla y está cada vez más complicado con el descenso.
River volvió a mostrar su poder de fuego en el Monumental y superó 4-2 a Godoy Cruz de Mendoza, resultado que lo dejó en lo más alto de la Zona B con 11 unidades, por encima de sus perseguidores. El equipo de Marcelo Gallardo ratificó su condición de candidato con una sólida producción ofensiva, que le permitió festejar ante su gente y subirse a la cima de un campeonato que está más apasionante que nunca.
En cambio, el presente de Godoy Cruz es preocupante. El conjunto mendocino apenas suma tres puntos en lo que va del certamen y, además de ocupar los últimos lugares en su grupo, quedó a solo dos unidades de la zona de descenso directo por la tabla anual, lo que agrava su panorama de cara al resto de la temporada.
Los goles del triunfo de River 4-2 ante Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025
Golazo de Sebastián Driussi para el 1-0 de River en el Monumental:
Agustín Auzmendi igualó el encuentro para el Tomba:
Giuliano Galoppo apareció dentro del área y puso el 2-1:
Doblete de Agustín Auzmendi para poner nuevamente el empate:
Doblete de Galoppo para poner arriba nuevamente a River:
Doblete de Driussi para el 4-2:
Probables formaciones de River vs. Godoy Cruz
River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Ian Subiabre o Santiago Lencina, Miguel Borja y Gonzalo Martínez. DT: Marcelo Gallardo.
Godoy Cruz de Mendoza: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez. DT: Walter Ribonetto.
Los datos de River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura
- Hora: 18.30.
- TV: TNT Sports Premium.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Estadio: Monumental.
