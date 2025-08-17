El golazo de Sebastián Driussi para el 1-0 de River ante Godoy Cruz

Sebastián Driussi volvió a la acción y lo hizo de la mejor manera: a los 3 minutos del partido frente a Godoy Cruz de Mendoza, recibió la pelota en la medialuna del área y, con una definición espectacular, la clavó en un ángulo imposible para el arquero Franco Petroli. De esta manera, River se impone 1-0 cómo local en un partido importante desde lo anímico para llegar de la mejor manera a la revancha ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores.