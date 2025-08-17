El golazo de Sebastián Driussi para el 1-0 de River ante Godoy Cruz
El delantero, recuperado de su lesión en el Mundial de Clubes, abrió el marcador con un remate impresionante en la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
Sebastián Driussi volvió a la acción y lo hizo de la mejor manera: a los 3 minutos del partido frente a Godoy Cruz de Mendoza, recibió la pelota en la medialuna del área y, con una definición espectacular, la clavó en un ángulo imposible para el arquero Franco Petroli. De esta manera, River se impone 1-0 cómo local en un partido importante desde lo anímico para llegar de la mejor manera a la revancha ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Este tanto marca el primer gol de Driussi en el Torneo Clausura 2025, una buena noticia para el delantero que se recuperó de la lesión sufrida durante el Mundial de Clubes, y le permite a su equipo ponerse en ventaja en un partido clave por la quinta fecha de la Zona B.
