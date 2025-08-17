Franco Mastantuono podría ir al banco en el debut del Real Madrid en LaLiga

Sobre su charla con Xabi Alonso y la bienvenida del plantel, añadió: “Me dio la bienvenida, luego nos pusimos a entrenar y creo que salió un buen entrenamiento. Conocí grandes personas que me recibieron muy bien. Estoy muy contento por mi primer día. Ojalá sean muchos y les agradezco por recibirme así”.

Cuándo juega el Real Madrid en LaLiga

El debut del Real Madrid en el campeonato local será este martes 19 de agosto, a las 16:00 (hora argentina), frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco, que la temporada pasada no pudo quedarse con el título, buscará empezar con el pie derecho y disipar cualquier duda en la era Xabi Alonso. En ese marco, Mastantuono podría tener su primera gran oportunidad de mostrarse con la camiseta más pesada de Europa.