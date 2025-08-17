Franco Mastantuono podría ir al banco en el debut del Real Madrid en LaLiga
La joya surgida de River se ganó la atención en España tras apenas tres entrenamientos y podría tener su primera convocatoria oficial con el Merengue.
Con solo tres prácticas a la par del grupo, Franco Mastantuono ya empieza a dar que hablar en el Real Madrid. El mediocampista de 18 años, que no pudo realizar la pretemporada junto a sus compañeros por cuestiones reglamentarias (debía esperar a cumplir la mayoría de edad), dejó muy buenas sensaciones en sus primeros días en Valdebebas y los medios españoles no tardaron en destacarlo.
Según trascendió, el plan minucioso diseñado por el cuerpo técnico de Xabi Alonso para su adaptación funcionó a la perfección. Tanto, que el entrenador ya analiza la posibilidad de incluirlo en la lista de convocados para el estreno liguero frente a Osasuna, este martes en el Santiago Bernabéu.
El contexto también juega a favor del argentino: el equipo arrastra varias bajas sensibles, entre ellas las de Jude Bellingham, Endrick, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, todos en recuperación de distintas lesiones. Esto abre la puerta a que el ex River pueda tener minutos antes de lo previsto, incluso en el arranque de LaLiga.
En apenas un par de sesiones, el juvenil argentino sorprendió a todos. La prensa local reflejó algunos fragmentos de la práctica del domingo, donde se lo vio activo, participativo y hasta anotando un golazo de tiro libre que se clavó en un ángulo, mostrando la calidad que lo hizo brillar en Núñez.
“Estoy muy contento. El grupo me recibió muy bien. Fue un día muy intenso, con calor, pero lo pude disfrutar mucho también”, dijo Mastantuono tras su primer entrenamiento oficial. Al ser consultado sobre su primera impresión en el Madrid, destacó: “Lo que más me llamó la atención fue la calidad de mis compañeros, la velocidad. Creo que es un ritmo muy alto, que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejorar”.
Sobre su charla con Xabi Alonso y la bienvenida del plantel, añadió: “Me dio la bienvenida, luego nos pusimos a entrenar y creo que salió un buen entrenamiento. Conocí grandes personas que me recibieron muy bien. Estoy muy contento por mi primer día. Ojalá sean muchos y les agradezco por recibirme así”.
Cuándo juega el Real Madrid en LaLiga
El debut del Real Madrid en el campeonato local será este martes 19 de agosto, a las 16:00 (hora argentina), frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco, que la temporada pasada no pudo quedarse con el título, buscará empezar con el pie derecho y disipar cualquier duda en la era Xabi Alonso. En ese marco, Mastantuono podría tener su primera gran oportunidad de mostrarse con la camiseta más pesada de Europa.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario