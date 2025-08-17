Preocupación en River: Juanfer Quintero sintió una molestia y no salió al segundo tiempo vs. Godoy Cruz

River, que salió a la cancha con mayoría de suplentes, terminó adelante en el marcador ante Godoy Cruz gracias a los goles de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo, en dos oportunidades, pero la buena performance colectiva se vio empañada por la preocupación que despertó Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano, que había sido uno de los más destacados durante los primeros 45 minutos, terminó el primer tiempo con una molestia en la rodilla y no regresó para el complemento, siendo reemplazado por Matías Galarza Fonda, uno de los grandes refuerzos de este mercado de pases.