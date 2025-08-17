Preocupación en River: Juanfer Quintero sintió una molestia y no salió al segundo tiempo vs. Godoy Cruz
El colombiano, una de las figuras del primer tiempo, terminó con dolor en la rodilla y generó alarma de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. Su reemplazo fue Galarza Fonda.
River, que salió a la cancha con mayoría de suplentes, terminó adelante en el marcador ante Godoy Cruz gracias a los goles de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo, en dos oportunidades, pero la buena performance colectiva se vio empañada por la preocupación que despertó Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano, que había sido uno de los más destacados durante los primeros 45 minutos, terminó el primer tiempo con una molestia en la rodilla y no regresó para el complemento, siendo reemplazado por Matías Galarza Fonda, uno de los grandes refuerzos de este mercado de pases.
Por el momento, el club no brindó detalles sobre la gravedad de la lesión ni los plazos de recuperación, y se espera que en las próximas horas el cuerpo médico emita un comunicado oficial. La preocupación crece especialmente teniendo en cuenta que el Millonario deberá recibir a Libertad este jueves en el Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de haber igualado 0-0 en la ida en Paraguay.
La salida de Quintero deja a Marcelo Gallardo con una pieza clave del mediocampo fuera de acción, aunque el equipo logró mantener la ventaja parcial en el marcador y buscará cerrar el partido con un resultado positivo que sirva como preparación de cara a la serie continental.
Gran centro de Juan Fernando Quintero y cabezazo de Giuliano Galoppo para que River se ponga arriba 3-2 ante Godoy Cruz
El colombiano fue uno de los futbolistas que mejor aprovechó la oportunidad de Marcelo Gallardo y se mostró con mucha movilidad en todo momento del partido: sin embargo, la molestia en su rodilla encendió las alarmas en el banco de suplentes y por esta razón no salio a disputar el segundo tiempo.
