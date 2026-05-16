🔴River vs Rosario Central EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Monumental

Hora y TV: El encuentro comenzará a las 19:30 y se podrá ver en directo a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El escenario: El partido se disputará en el Estadio Mâs Monumental, con capacidad para más de 85.000 personas, bajo el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Formación de River: El conjunto local saltará a la cancha con un esquema 4-3-1-2, apostando a la jerarquía de Sebastián Driussi y Facundo Colidio en la delantera.

Formación de Central: El elenco rosarino se plantará con un dibujo táctico 4-2-3-1, teniendo a Enzo Copetti como principal referencia de ataque.