🔴River vs Rosario Central EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Monumental

La jugada en la que se lesionó Sebastián Driussi
EN VIVOTorneo Apertura 2026
El Millonario recibe al Canalla en el Estadio Mâs Monumental. Seguí en vivo el minuto a minuto de River vs Rosario Central por la Liga Profesional.
River recibe a Rosario Central, en un encuentro que define al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se lleva cabo en el Estadio Monumental con la cobertura en vivo de minutouno.com.
Hora y TV: El encuentro comenzará a las 19:30 y se podrá ver en directo a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
El escenario: El partido se disputará en el Estadio Mâs Monumental, con capacidad para más de 85.000 personas, bajo el arbitraje de Nicolás Ramírez.
Formación de River: El conjunto local saltará a la cancha con un esquema 4-3-1-2, apostando a la jerarquía de Sebastián Driussi y Facundo Colidio en la delantera.
Formación de Central: El elenco rosarino se plantará con un dibujo táctico 4-2-3-1, teniendo a Enzo Copetti como principal referencia de ataque.
Historial reciente: En los últimos cinco cruces directos entre ambos equipos, el Millonario registra 2 victorias, frente a 1 triunfo del Canalla y 2 empates.I
IMPORTANTE: Quién pasa River vs. Rosario Central: las dos opciones para ver en vivo en TV
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