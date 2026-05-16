Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs Rosario Central

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet viene de sellar su clasificación en Núñez con una sólida victoria por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. Aquella actuación le devolvió la tranquilidad al "Millonario", que venía de una serie al límite frente a San Lorenzo, donde estuvo contra las cuerdas y tuvo que sufrir hasta los penales para sostenerse en pie.