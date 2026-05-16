Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs Rosario Central por el Torneo Apertura.
El Torneo Apertura 2026 concerrá a su primer finalista este sábado desde las 19:30, cuando River y Rosario Central se enfrenten en el Estadio Monumental. El cruce promete máxima intensidad, no solo por el boleto en juego, sino por el cargado presente con el que ambos equipos llegan a esta instancia.
El encuentro se juega desde las 19:30 en el Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TNT Sports y ESPN Premium.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet viene de sellar su clasificación en Núñez con una sólida victoria por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. Aquella actuación le devolvió la tranquilidad al "Millonario", que venía de una serie al límite frente a San Lorenzo, donde estuvo contra las cuerdas y tuvo que sufrir hasta los penales para sostenerse en pie.
En la vereda de enfrente estará el "Canalla", cuyo pase a semifinales quedó envuelto en un clima de absoluta controversia. Su triunfo por 2-1 ante Racing en Avellaneda desató un vendaval de quejas por parte de la Academia debido al desempeño del árbitro Darío Herrera, sumándole una dosis extra de picante y suspicacia a la previa de este sábado.
Con las cartas sobre la mesa, el Monumental será el escenario de un duelo de alto voltaje entre un River que busca consolidar su juego y un Central que intentará hacer valer su fortaleza en medio del ojo de la tormenta.
Formaciones de River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo River vs Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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