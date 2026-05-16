Quién pasa River vs. Rosario Central: las dos opciones para ver en vivo en TV

Por el lado del Canalla, el panorama previo está lejos de ser calmo. El plantel rosarino aterriza en Buenos Aires en medio del ojo de la tormenta luego de su victoria por 2-1 ante Racing, un encuentro que dejó un tendal de polémicas y un profundo malestar en Avellaneda por las determinaciones del árbitro Darío Herrera.

Con este trasfondo de urgencias deportivas y reclamos cruzados, ambos equipos protagonizarán un partido de alto voltaje que promete paralizar el fútbol local.

Cómo ver en vivo River vs Rosario Central

La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

El canal ESPN Premium se encuentra en las siguientes ubicaciones de televisión por cable:

Flow: Canal 123

Canal 123 DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD) Telecentro: Canal 111 (SD) y Canal 1017 (HD) / Canal 1019 en algunas grillas

Para ver la señal de TNT Sports en Argentina, el canal varía dependiendo de tu proveedor de televisión por cable: