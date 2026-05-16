Quién pasa River vs. Rosario Central: las dos opciones para ver en vivo en TV
El choque entre River y Rosario Central tendrá una transmisión especial, con dos canales pasando el encuentro en simultáneo.
El Estadio Monumental es el escenario este sábado desde las 19:30 horas del trascendental cruce mano a mano entre River y Rosario Central, un duelo que definirá al primer finalista del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
La novedad de cara a este encuentro es que los hinchas de ambos equipos, y también los imparciales, tendrán dos opciones para seguir el encuentro: puede verse con Pack Fútbol, pero con los dos canales disponibles, ya que el encuentro se televisa por ESPN Premium y TNT Sports.
Los dirigidos por Eduardo Coudet encaran este compromiso tras haber mostrado su mejor versión en Núñez, donde eliminaron a Gimnasia y Esgrima La Plata con un convincente 2-0 sellado por los tantos de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.
Este triunfo significó un alivio clave para el Millonario, que arrastraba el desgaste de una dramática y sufrida serie de penales contra San Lorenzo, instancia en la que estuvo a un paso de quedar fuera del certamen.
Por el lado del Canalla, el panorama previo está lejos de ser calmo. El plantel rosarino aterriza en Buenos Aires en medio del ojo de la tormenta luego de su victoria por 2-1 ante Racing, un encuentro que dejó un tendal de polémicas y un profundo malestar en Avellaneda por las determinaciones del árbitro Darío Herrera.
Con este trasfondo de urgencias deportivas y reclamos cruzados, ambos equipos protagonizarán un partido de alto voltaje que promete paralizar el fútbol local.
Cómo ver en vivo River vs Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
El canal ESPN Premium se encuentra en las siguientes ubicaciones de televisión por cable:
- Flow: Canal 123
- DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)
- Telecentro: Canal 111 (SD) y Canal 1017 (HD) / Canal 1019 en algunas grillas
Para ver la señal de TNT Sports en Argentina, el canal varía dependiendo de tu proveedor de televisión por cable:
- Flow: Canal 124
- DirecTV: Canal 631 (SD) y Canal 1631 (HD)
- Telecentro: Canal 112 (SD) y Canal 1018 (HD)
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