Por qué hoy no juega Huevo Acuña en River vs. Rosario Central
El defensor, y pieza clave del equipo de Chacho Coudet, no es titular este sábado en el Monumental por las semifinales del Torneo Apertura.
A pocas horas del trascendental cruce en el Estadio Monumental por las semifinales del Torneo Apertura 2026, River sufrió un golpe durísimo en su estructura. El lateral izquierdo de la Selección Argentina, Marcos "Huevo" Acuña, no forma parte del equipo titular para enfrentar a Rosario Central debido a complicaciones físicas de último momento.
La ausencia de Acuña representa un verdadero dolor de cabeza para el director técnico Chacho Coudet. El ex Ferro y Sevilla venía consolidándose como una de las figuras más determinantes y regulares del "Millonario" en lo que va del certamen, aportando tanto solidez defensiva como una gran proyección en el ataque.
Sin embargo, el cuerpo técnico y médico optó por preservarlo debido a que no logró recuperarse al 100% desde lo físico tras la intensa seguidilla de partidos que arrastra el plantel entre el torneo local y el plano internacional. Con la mirada puesta en una eventual final, arriesgarlo desde el arranque se consideró un peligro inaceptable, aunque espera en el banco.
Quién reemplaza a Marcos Acuña en River
Ante esta emergencia, Coudet ya definió quién será el encargado de custodiar el lateral izquierdo en el partido que comenzará a las 19:30 horas:
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El reemplazante: El uruguayo Matías Viña ocupará el lugar del lesionado Acuña.
El desafío: El ex-Roma y Flamengo ingresará con la difícil misión de hacer olvidar al "Huevo" y contener el sector por donde Rosario Central suele lastimar con transiciones rápidas.
La baja de Acuña altera los planes de un River que buscaba repetir la solidez mostrada ante Gimnasia y Esgrima La Plata, y le añade una dosis extra de suspenso a una semifinal que, desde la previa, ya prometía ser de alto voltaje.
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