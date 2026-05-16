Durísima lesión de Sebastián Driussi en River vs. Rosario Central: se retiró entre lágrimas
El delantero duró apenas 10 minutos en cancha, luego de una fuerte entrada de Franco Ibarra que lo sacó de la cancha. Se espera el parte oficial.
El arranque de la semifinal del Torneo Apertura 2026 entre River y Rosario Central sumó una pésima noticia para el conjunto de Núñez. Apenas iniciado el encuentro, el delantero Sebastián Driussi, que venía de ser clave en la clasificación ante Gimnasia, tuvo que abandonar el campo de juego debido a una preocupante lesión en su rodilla.
La desafortunada acción se produjo cuando se jugaban tan solo 12 minutos de la primera mitad, cuando en la disputa de una pelota, el futbolista de Rosario Central, Franco Ibarra, cometió una infracción sobre el atacante millonario, que el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó.
Al momento del contacto, el joven mediocampista central sufrió un resbalón que terminó desestabilizando por completo el cuerpo de Driussi, provocando que se le doblara la rodilla de manera antinatural.
El panorama encendió las alarmas de inmediato en el banco de suplentes dirigido por Eduardo Coudet. Driussi no pudo reincorporarse y las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que dejó el césped entre lágrimas, visiblemente afectado por el dolor y la frustración.
Mientras el delantero titular se retiraba visblemente conmovido por una nueva lesión, en su lugar ingresó el chico Lautaro Freitas.
Aunque el cuerpo médico de River todavía no emitió un parte oficial y se esperan los estudios correspondientes en las próximas horas, las primeras sensaciones en el Estadio Monumental apuntan a un diagnóstico complejo en la articulación. La baja del delantero se suma a la ausencia de último momento del "Huevo" Acuña, complicando los planes del Millonario en una noche crucial.
Por qué hoy no juega Huevo Acuña en River vs. Rosario Central
River sufrió un golpe durísimo en su estructura. El lateral izquierdo de la Selección Argentina, Marcos "Huevo" Acuña, no forma parte del equipo titular para enfrentar a Rosario Central debido a complicaciones físicas de último momento.
La ausencia de Acuña representa un verdadero dolor de cabeza para el director técnico Chacho Coudet. El ex Ferro y Sevilla venía consolidándose como una de las figuras más determinantes y regulares del "Millonario" en lo que va del certamen, aportando tanto solidez defensiva como una gran proyección en el ataque.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario