Durísima lesión de Sebastián Driussi en River vs. Rosario Central: se retiró entre lágrimas

Mientras el delantero titular se retiraba visblemente conmovido por una nueva lesión, en su lugar ingresó el chico Lautaro Freitas.

Aunque el cuerpo médico de River todavía no emitió un parte oficial y se esperan los estudios correspondientes en las próximas horas, las primeras sensaciones en el Estadio Monumental apuntan a un diagnóstico complejo en la articulación. La baja del delantero se suma a la ausencia de último momento del "Huevo" Acuña, complicando los planes del Millonario en una noche crucial.

Por qué hoy no juega Huevo Acuña en River vs. Rosario Central

River sufrió un golpe durísimo en su estructura. El lateral izquierdo de la Selección Argentina, Marcos "Huevo" Acuña, no forma parte del equipo titular para enfrentar a Rosario Central debido a complicaciones físicas de último momento.

La ausencia de Acuña representa un verdadero dolor de cabeza para el director técnico Chacho Coudet. El ex Ferro y Sevilla venía consolidándose como una de las figuras más determinantes y regulares del "Millonario" en lo que va del certamen, aportando tanto solidez defensiva como una gran proyección en el ataque.