La confesión de Matías Suárez a Lucas Pratto por el gol anulado en River

"Me dijo que no sabía si la había tocado porque fue tan rápida la jugada que siente que cabecea y no le toca en la mano. Yo le respondí que sí la tocó. Con los chicos de Vélez no opinamos nada, solo la euforia y la felicidad de haber pasado de fase. Yo fui el último en salir, ellos saben que tienen que esperar al capitán. Tardé, llegamos a la Villa Olímpica como a las dos y pico de la mañana", contó en diálogo con TycSports.

Lucas Pratto habló en un mano a mano con TyC Sports y contó que compartió el doping con el delantero Millonario, que le expresó su sensación sobre la jugada de la polémica. pic.twitter.com/hxycGaQsDW — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2022