Revelaron cuántos alimentos se recolectaron durante los shows de Lali Espósito en River
La artista impulsó una campaña solidaria junto a organizaciones sociales que logró reunir una importante cantidad de donaciones para quienes más lo necesitan.
Los dos históricos recitales de Lali Espósito en el Estadio Monumental no solo estuvieron marcados por la música y la emoción de sus seguidores, sino también por una iniciativa solidaria que tuvo una gran respuesta del público.
En el marco de una campaña realizada junto a las organizaciones "Ningún Pibe con Hambre" y "River Solidario", se instalaron puestos de recepción de donaciones en distintos accesos al estadio para que los asistentes pudieran colaborar con alimentos no perecederos.
Días después de los conciertos, comenzaron a conocerse los resultados de la acción solidaria y las cifras sorprendieron incluso a los organizadores.
Una colecta que superó las expectativas
La cuenta de Instagram "MundoFamosook" compartió imágenes de los recitales y destacó el impacto de la campaña. "En el recital de Lali la campaña de Ningún Pibe con Hambre junto 4000 kg de alimentos no perecederos!", publicaron.
Además, remarcaron el alcance de la iniciativa al señalar: "Triplicando la juntada de los estadios Vélez".
Por su parte, desde la cuenta oficial de "Ningún Pibe con Hambre" también celebraron el resultado obtenido y difundieron un video mostrando el trabajo realizado durante ambas jornadas, así como el funcionamiento de los puestos de recepción de donaciones instalados en el Monumental.
De esta manera, los shows de Lali no solo quedaron en la memoria de sus fanáticos por la magnitud del espectáculo, sino también por el importante aporte solidario que permitió reunir miles de kilos de alimentos destinados a quienes más lo necesitan.
La propuesta había sido impulsada por la propia Lali, que invitó a sus seguidores a acercar alimentos no perecederos al estadio como una forma de transformar la celebración colectiva en una acción concreta de ayuda. La respuesta de los fanáticos fue masiva durante ambas fechas y convirtió a la campaña en uno de los aspectos más destacados de los recitales, más allá de lo estrictamente artístico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario