Revelaron cuántos alimentos se recolectaron durante los shows de Lali Espósito en River

Por su parte, desde la cuenta oficial de "Ningún Pibe con Hambre" también celebraron el resultado obtenido y difundieron un video mostrando el trabajo realizado durante ambas jornadas, así como el funcionamiento de los puestos de recepción de donaciones instalados en el Monumental.

De esta manera, los shows de Lali no solo quedaron en la memoria de sus fanáticos por la magnitud del espectáculo, sino también por el importante aporte solidario que permitió reunir miles de kilos de alimentos destinados a quienes más lo necesitan.

La propuesta había sido impulsada por la propia Lali, que invitó a sus seguidores a acercar alimentos no perecederos al estadio como una forma de transformar la celebración colectiva en una acción concreta de ayuda. La respuesta de los fanáticos fue masiva durante ambas fechas y convirtió a la campaña en uno de los aspectos más destacados de los recitales, más allá de lo estrictamente artístico.