La escalofriante advertencia de Claudio Barrelier al segundo detenido antes del crimen de Agostina Vega

Otro de los elementos claves para la causa fue la revelación en las últimas horas del video de Barrelier manipulando una manta o frazada dentro del auto Ford Ka que le había prestado Soledad Andreani, también detenida. Las imágenes toman relevancia luego de que Fassetta hiciera referencia a un cambio que habría advertido en la ropa de cama de la habitación en la que dormía.

“Volví el domingo a la tarde. Lo único que me llamó la atención es que habían puesto un acolchado blanco en la cama donde yo dormía. Yo había dejado la cama tendida con colchas grises. No sé si la pusieron arriba o la habían cambiado”, había declarado Fassetta en una entrevista.

video claudio barrelier soledad andreani ford ka El video de Claudio Barrelier en el Ford Ka junto a Soledad Andreani

Consultado sobre esas imágenes, el abogado explicó: “Él siempre habló de una frazada gris oscuro. En todos los indicios que dio sobre la manta fue esa descripción. Me imagino que el fiscal se la mostrará para que Fassetta diga si era o no era la manta”.

Por otra parte, Medina Allende también negó la relación entre los supuestos mensajes y llamados que habría recibido la madre de Agostina durante las horas en que era buscada y su defendido. Uno de ellos contenía la frase: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”.

“No existen esos mensajes ni esos llamados”, aseguró y sumó: “Y si son llamados, son de números privados. Nunca van a poder demostrar lo que dicen. Como lo dice una señora angustiada y traumática suena como que hay que creerle. A mí me tiene que traer la grabación o el número de teléfono de donde salió la llamada”.

"Sí hay un largo y vasto intercambio de WhatsApp entre el sábado y el domingo a la madrugada entre la madre de Agostina y mi cliente, porque ella estaba evidentemente muy preocupada por la condición de su hija”, aseguró.

Según explicó, ya habían ocurrido situaciones similares con Agostina anteriormente. “Ya había pasado otras dos veces que ella se fuera y no supieran dónde estaba. Mi cliente estuvo presente en una de esas veces cuando la habían encontrado en la plaza. Él cree que le dijo algo como ‘será como las otras veces’. Después fue con un amigo a ayudar a buscarla”, señaló el abogado.

Además, rechazó las sospechas surgidas por el hecho de que su cliente no haya vuelto durante la noche en la que desapareció de Agostina: “No veo sospechoso que no haya dormido. El tipo estaba angustiado y preocupado, ayudando a una persona a buscar a una nena junto con otro montón de gente. La adrenalina o la preocupación misma tal vez le impidió dormir y, entre estar tirado en una cama o ayudando, a lo mejor él pensó en ayudar”, argumentó Medina Allende.