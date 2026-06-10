Demora en el Mundial 2026: dónde ver los partidos sin que los vecinos griten el gol antes
Evitá que te griten los goles antes de tiempo durante el Mundial 2026. Conocé cuál es el verdadero delay de cada servicio de televisión y streaming.
La transmisión del Mundial 2026 genera ansiedad y nadie quiere sufrir el grito de gol adelantado por culpa del delay. Por eso, resulta fundamental analizar las diferentes plataformas y servicios disponibles en la Argentina para saber exactamente cuántos segundos de demora tiene cada una respecto al tiempo real de juego.
El ranking del delay: del más rápido al más lento en el Mundial 2026
A la hora de elegir dónde sintonizar los partidos, la diferencia tecnológica de cada formato es clave para no enterarse de los goles por los vecinos. Según los datos comparativos, las opciones gratuitas lideran la inmediatez, mientras que el ecosistema digital presenta mayores demoras:
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Televisión de aire (TDA): Tanto Telefe como la TV Pública ofrecen el menor retraso del mercado, con un delay imperceptible de apenas 2.5 a 4 segundos.
Cable digital: El servicio tradicional a través de operadores como TyC Sports se mantiene sumamente competitivo, registrando una demora de entre 4 y 5 segundos.
Satélite: La opción de antena parabólica que comercializa DirecTV presenta un retraso levemente superior, calculado entre 7 y 10 segundos.
IPTV: Los servicios mediante decodificador conectado a internet, como Flow, oscilan entre los 8 y 15 segundos de demora.
Streaming puro: Las aplicaciones para celulares o Smart TV son las más lentas. Mientras que DGO promedia de 10 a 20 segundos, plataformas como Paramount+, Prime Video, y las versiones web (como mitelefe.com o TyC Sports Play) sufren considerables demoras de 20 a 35 segundos.
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