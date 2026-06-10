Demora en el Mundial 2026: dónde ver los partidos sin que los vecinos griten el gol antes

Televisión de aire (TDA): Tanto Telefe como la TV Pública ofrecen el menor retraso del mercado, con un delay imperceptible de apenas 2.5 a 4 segundos.

Cable digital: El servicio tradicional a través de operadores como TyC Sports se mantiene sumamente competitivo, registrando una demora de entre 4 y 5 segundos.

Satélite: La opción de antena parabólica que comercializa DirecTV presenta un retraso levemente superior, calculado entre 7 y 10 segundos.

IPTV: Los servicios mediante decodificador conectado a internet, como Flow, oscilan entre los 8 y 15 segundos de demora.