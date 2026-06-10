Impactante confesión de Lali Espósito sobre el emotivo homenaje a Indio Solari: "Hace tres meses..."
Tras fascinar a sus fans en sus dos shows en River, Lali habló del momento en que sonó "Ji Ji Ji" y de cómo fue planificado el reconocimiento al ídolo rockero.
Tras la muerte de Indio Solari el pasado viernes, Lali Espósito llevó a cabo sus dos conciertos programados para el sábado 6 y domingo 7 de junio en el estadio Monumental, a cancha llena. Con un despliegue total de talento y la emoción de su gente, la artista homenajeó al ídolo del rock, que horas antes había partido.
Ambos conciertos fueron sumamente emotivos y, al finalizar, sonó el arreglo musical de "Ji Ji Ji", la mítica canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (banda que lideró el astro musical) y que el Indio continuaba cantando con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, hasta su retiro de los escenarios en 2017.
Tras dos noches únicas abrigada al calor de su gente, Lali habló con Intrusos (América) y aseguró: "No lo puedo poner en palabras, necesito un par de meses. Fue muy fuerte", dejando en claro que su éxito en River la conmovió hasta lo más profundo.
La confesión de Lali Espósito sobre el homenaje a Indio Solari
Tras asegurar que "vamos a extrañar al Indio" y calificar de "increíble" el hecho de que el astro la haya destacado en vida, la intérprete de "Fanático" le dijo al cronista: "La verdad, te confieso algo... nosotros teníamos el arreglo musical hecho. Terminó siendo un homenaje porque había partido el día anterior al concierto".
Y añadió: "Pero nosotros veníamos ensayando hace tres meses porque íbamos a hacerles, de todos modos, un homenaje a los Redondos y al Indio porque todos somos muy fans, por supuesto. Y el día anterior al concierto se fue y nuestro arreglo estaba hecho, o sea que fue muy loco", se sinceró.
"No es que lo preparamos para eso. Me gusta contarlo porque es la verdad de cómo surgió ese homenaje, así que fue el doble de emocionante", sostuvo.
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