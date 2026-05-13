Rosario Central le ganó 2-1 a Racing en el alargue y se metió en las semifinales del Torneo Apertura

¡GOL DE ROSARIO CENTRAL!
Tremenda definición de Enzo Copetti al minuto del segundo tiempo suplementario.
EN VIVOPlayoffs
En un partido electrizante que terminó con la Academia jugando con nueve hombres, el Canalla logró dar vuelta el resultado en el tiempo suplementario.
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Rosario Central, en un partido que seguramente quede en la historia del fútbol argentino, se impuso 2-1 ante Racing y de esta manera se metió en las semifinales del Torneo Apertura 2026.
El duelo de cuartos de final en Rosario cumplió con todas las expectativas de una definición dramática. La Academia logró ponerse en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Matías Zaracho, quien finalizó una destacada jugada colectiva del equipo de Avellaneda. En el complemento, el local encontró la paridad a través de la vía aérea. A los 20 minutos, Ángel Di María ejecutó un córner preciso para que Gastón Ávila conectara de cabeza y pusiera el 1-1.
Poco después, la situación se complicó drásticamente para Racing. A los 26 minutos del segundo tiempo, el árbitro Darío Herrera expulsó a Adrián "Maravilla" Martínez tras revisar una acción en el VAR. Con el empate persistiendo tras los 90 minutos, el encuentro se trasladó al tiempo suplementario, donde los dirigidos por Gustavo Costas sufrieron una segunda baja: Marco Di Cesare vio la tarjeta roja a los 6 minutos del primer tiempo extra, dejando a su equipo con nueve jugadores.
A pesar de la inferioridad numérica, Racing intentó resistir, pero Rosario Central aprovechó los espacios en el tramo final. Al minuto del segundo tiempo suplementario, Enzo Copetti marcó el gol de la victoria para sellar el 2-1 definitivo. Con este triunfo, el Canalla avanzó a las semifinales del Torneo Apertura 2026, donde espera por el vencedor de la llave que disputan River y Gimnasia.
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