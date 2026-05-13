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Rosario Central le ganó 2-1 a Racing en el alargue y se metió en las semifinales del Torneo Apertura

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Rosario Central
Racing

En un partido electrizante que terminó con la Academia jugando con nueve hombres, el Canalla logró dar vuelta el resultado en el tiempo suplementario.

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Rosario Central, en un partido que seguramente quede en la historia del fútbol argentino, se impuso 2-1 ante Racing y de esta manera se metió en las semifinales del Torneo Apertura 2026.

El duelo de cuartos de final en Rosario cumplió con todas las expectativas de una definición dramática. La Academia logró ponerse en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Matías Zaracho, quien finalizó una destacada jugada colectiva del equipo de Avellaneda. En el complemento, el local encontró la paridad a través de la vía aérea. A los 20 minutos, Ángel Di María ejecutó un córner preciso para que Gastón Ávila conectara de cabeza y pusiera el 1-1.

Poco después, la situación se complicó drásticamente para Racing. A los 26 minutos del segundo tiempo, el árbitro Darío Herrera expulsó a Adrián "Maravilla" Martínez tras revisar una acción en el VAR. Con el empate persistiendo tras los 90 minutos, el encuentro se trasladó al tiempo suplementario, donde los dirigidos por Gustavo Costas sufrieron una segunda baja: Marco Di Cesare vio la tarjeta roja a los 6 minutos del primer tiempo extra, dejando a su equipo con nueve jugadores.

A pesar de la inferioridad numérica, Racing intentó resistir, pero Rosario Central aprovechó los espacios en el tramo final. Al minuto del segundo tiempo suplementario, Enzo Copetti marcó el gol de la victoria para sellar el 2-1 definitivo. Con este triunfo, el Canalla avanzó a las semifinales del Torneo Apertura 2026, donde espera por el vencedor de la llave que disputan River y Gimnasia.

Minuto a minuto de Rosario Central vs. Racing

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¡GOL DE ROSARIO CENTRAL!

Tremenda definición de Enzo Copetti al minuto del segundo tiempo suplementario.

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¡ROJA PARA MARCO DI CESARE!

La Academia se queda con nueva jugadores en el primer tiempo extra.

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¡ROJA PARA MARAVILLA MARTÍNEZ! RACING SE QUEDA CON 10

Luego de la revisión del VAR, el árbitro Darío Herrera expulsó al delantero de la Academia.

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¡GOL DE ROSARIO CENTRAL!

Tremendo córner de Ángel Di María y apareció Gastón Ávila, de cabeza, para poner el 1-1 a los 20 minutos del segundo tiempo.

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¡GOLAZO DE RACING!

Luego de una tremenda jugada colectiva, Marías Zaracho abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo

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Así fue el tremendo recibimiento de la hinchada de Rosario Central

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Cómo llegan Rosario Central y Racing

Después del desahogo que significó eliminar a Estudiantes de La Plata en condición de visitante, el equipo de Gustavo Costas intentará volver a sorprender para meterse entre los cuatro mejores del campeonato. El Canalla buscará hacer valer su fortaleza como local y el impulso anímico que generó la presencia de Ángel Di María, principal figura de un plantel que sueña con volver a pelear seriamente por un título.

La Academia llega fortalecida luego de una clasificación muy trabajada frente a Estudiantes. El equipo de Avellaneda consiguió cortar una larga racha negativa de siete partidos sin victorias gracias al agónico gol de Santiago Sosa en La Plata, un resultado que permitió recuperar confianza en un momento delicado del ciclo de Costas. Durante varias semanas, había quedado envuelto en cuestionamientos futbolísticos, dudas internas y rumores alrededor del plantel.

Por eso, el triunfo frente al Pincha no solo significó un avance en el campeonato, sino también un alivio emocional para un grupo que necesitaba reaccionar rápidamente. Sin embargo, el entrenador sufrió una baja muy importante para el compromiso en Rosario. Alan Forneris, una de las apariciones que se había ganado un lugar entre los titulares, sufrió una grave lesión ligamentaria y quedó descartado para lo que resta de la temporada. Ante ese escenario, todo indica que Bruno Zuculini ocupará su lugar en la mitad de la cancha.

Rosario Central, por su parte, llega atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos del año. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de eliminar a Independiente tras imponerse 3-1 en un encuentro vibrante que recién pudo destrabar en los últimos minutos.

El Canalla encontró regularidad en la recta decisiva del campeonato y se ilusiona con volver a conquistar un título importante. En Rosario entienden que este torneo también representa una oportunidad para dejar atrás la polémica que rodeó al club durante el año pasado, cuando la AFA decidió otorgarle el título de “Campeón de Liga” tras finalizar primero en la tabla anual, una definición que generó fuertes discusiones en el fútbol argentino.

En ese contexto, la intención de Central es respaldar todo lo conseguido con una consagración obtenida dentro de la cancha y en instancias decisivas. Para eso, gran parte de las esperanzas están depositadas en la jerarquía de Di María, que se convirtió rápidamente en el emblema futbolístico y emocional del equipo. La presencia del campeón del mundo genera una expectativa enorme en cada presentación del Canalla y transforma al Gigante de Arroyito en un escenario todavía más intimidante para cualquier rival.

El ganador de esta llave se meterá en semifinales, enfrentará al ganador de River y Gimnasia de La Plata, y quedará a solo dos partidos del título. Por eso, tanto el local como el visitante afrontarán el encuentro como una verdadera final anticipada en un torneo que empieza a entrar en su tramo más caliente.

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Formaciones de Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
  • Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

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Rosario Central vs. Racing: otros datos

  • Horario: 18:45.
  • Estadio: Gigante de Arroyito.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • VAR: Pablo Dóvalo.
  • TV: ESPN Premium.

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