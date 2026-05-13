Maravilla Martínez fue expulsado en Rosario Central vs. Racing por una inédita reacción

En un duelo vibrante por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, Rosario Central y Racing Club buscan el pase a las semifinales, donde espera el ganador del cruce entre River y Gimnasia de La Plata. El partido comenzó de forma favorable para el equipo de Avellaneda, que se puso en ventaja a través de Matías Zaracho. Sin embargo, el local logró reaccionar y llegó a la paridad por intermedio de Gastón Ávila.