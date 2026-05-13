Maravilla Martínez fue expulsado en Rosario Central vs. Racing por una inédita reacción
El delantero de la Academia fue expulsado minutos después tras una reacción desmedida contra Emanuel Coronel, dejando a su equipo complicado.
En un duelo vibrante por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, Rosario Central y Racing Club buscan el pase a las semifinales, donde espera el ganador del cruce entre River y Gimnasia de La Plata. El partido comenzó de forma favorable para el equipo de Avellaneda, que se puso en ventaja a través de Matías Zaracho. Sin embargo, el local logró reaccionar y llegó a la paridad por intermedio de Gastón Ávila.
Maravilla Martínez, expulsado en Rosario Central vs Racing
Pocos minutos después del empate del Canalla, el desarrollo del juego sufrió un quiebre significativo por la expulsión de Adrián "Maravilla" Martínez. El delantero cometió una reacción desmedida dentro del área contra el defensor Emanuel Coronel. Tras ser advertido por el VAR, el árbitro Darío Herrera revisó la jugada en la pantalla y decidió mostrarle la tarjeta roja directa al atacante.
Esta tarjeta roja profundiza el momento irregular que atraviesa el delantero en la institución de Avellaneda. Martínez, que no viene mostrando su mejor versión futbolística, seguramente quedará en el centro de las críticas tras dejar a su equipo con un jugador menos en una instancia de eliminación directa tan decisiva. El desenlace de este encuentro determinará quién sigue en carrera para enfrentar al vencedor de la llave que disputan el Millonario y el Lobo.
Formaciones de Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Rosario Central vs. Racing: otros datos
- Horario: 18:45.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario