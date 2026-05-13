Apareció Diego Milito en la conferencia de prensa de Racing para quejarse del arbitraje: "Estoy cansado"

Las polémicas de Rosario Centra vs. Racing

Si bien Milito hizo hincapié en la tarjeta roja a Martínez, omitió referirse a otras acciones dudosas del encuentro. Durante el desarrollo del juego, a Rosario Central se le anuló un tanto por un presunto fuera de juego, una jugada que también generó controversia pero que no fue mencionada por el titular de la "Academia" en su descargo.

El disgusto del exdelantero también incluye la expulsión de Di Cesare por doble amonestación, que obligó a la "Academia" a tener que enfrentar el alargue con 9 hombres. Esta bronca se vio incluso reflejada en el banco de suplentes del conjunto de Avellaneda, lo que derivó en la tarjeta roja también para el hijo y ayudante de Costas.

La ausencia de Costas en los micrófonos y la aparición de Milito marcan un punto de máxima tensión en el club de Avellaneda, que se despide del certamen con un clima de profunda desconfianza hacia la organización del torneo.