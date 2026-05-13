Apareció Diego Milito en la conferencia de prensa de Racing para quejarse del arbitraje: "Estoy cansado"
Tras la eliminación, el presidente rompió el silencio y brindó la rueda de prensa en lugar de Gustavo Costas. Dijo sentirse "robado".
En un hecho inusual que sacudió la sala de prensa tras la derrota de Racing ante Rosario Central, fue el presidente de la institución, Diego Milito, quien compareció ante los medios en lugar del entrenador Gustavo Costas, y lo hizo con la intención de quejarse por el arbitraje.
La "Academia" lo ganaba 1-0, pero el "Canalla" lo igualó para forzar un alargue en donde el equipo de Avellaneda tuvo que jugar con 9 hombres por las diversas sanciones que destaron la bronca del cuerpo técnico y el dirigente.
De esta manera, el mandatario no ocultó su indignación por el arbitraje de Darío Herrera, especialmente tras la expulsión del goleador Adrián "Maravilla" Martínez. En este sentido, Milito lanzó declaraciones explosivas, centrando su bronca en lo que considera un perjuicio sistemático contra su equipo, pese a que al local no le sancioron un gol por un dudoso offside.
"Hay que empezar a decir las cosas, estoy cansado, como mucha gente. Nos sentimos robados", disparó el dirigente durante la rueda de prensa. "Pensamos que esto puede cambiar, y sigue siendo vergonzoso", insistió.
Las polémicas de Rosario Centra vs. Racing
Si bien Milito hizo hincapié en la tarjeta roja a Martínez, omitió referirse a otras acciones dudosas del encuentro. Durante el desarrollo del juego, a Rosario Central se le anuló un tanto por un presunto fuera de juego, una jugada que también generó controversia pero que no fue mencionada por el titular de la "Academia" en su descargo.
El disgusto del exdelantero también incluye la expulsión de Di Cesare por doble amonestación, que obligó a la "Academia" a tener que enfrentar el alargue con 9 hombres. Esta bronca se vio incluso reflejada en el banco de suplentes del conjunto de Avellaneda, lo que derivó en la tarjeta roja también para el hijo y ayudante de Costas.
La ausencia de Costas en los micrófonos y la aparición de Milito marcan un punto de máxima tensión en el club de Avellaneda, que se despide del certamen con un clima de profunda desconfianza hacia la organización del torneo.
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