Rosario Central vs. Estudiantes por octavos del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Final del primer tiempo!
Estudiantes está dando el golpe y le gana 1-0 a Rosario Central
EN VIVOTorneo Clausura
Desde las 17:30 de este domingo, el Gigante de Arroyito se convertirá en el escenario de este apasionante duelo por los octavos de final. Los detalles.
Rosario Central, que acaba de ser coronado por la AFA como campeón de la Liga Profesional 2025 por su desempeño en la Tabla Anual, buscará ratificar su buen momento este domingo a las 17:30 en el Gigante de Arroyito. El "Canalla" recibirá a Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura, en un partido cargado de tensión.
El equipo de Ariel Holan llega como líder de la Zona B (31 puntos, 8 triunfos, 7 empates y 1 derrota) y con el entusiasmo de la reciente estrella sumada a su palmarés. Sin embargo, no podrá contar con Ignacio Malcorra, expulsado en la caída ante Independiente.
Estudiantes, por su parte, se clasificó de manera fortuita, metiéndose octavo gracias a una serie de resultados que no favorecieron a sus rivales directos (Banfield, Huracán, Defensa y Justicia y Belgrano). El "Pincha" atraviesa un mal momento, con tres derrotas consecutivas (la última 2-1 ante Argentinos), y la incertidumbre sobre la continuidad de su DT, Eduardo Domínguez, para 2026. Además, sufre las bajas por suspensión de Guido Carrillo y Santiago Ascacíbar.
El condimento extra lo puso la dirigencia de Estudiantes, que emitió un comunicado negando haber votado a favor de la polémica premiación que le dio el título anual a Central, intensificando el ambiente de un partido que replica el cruce de Octavos del Apertura, donde Central se impuso por 2-0.
