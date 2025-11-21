¿Provocación? AFA obliga a Estudiantes a hacerle un "pasillo de honor" a Rosario Central

Como si faltaran polémicas, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, compartió el comunicado de la AFA con más chicanas para Verón. "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin", escribió.

image

El comunicado de AFA sobre el "pasillo de honor" de Estudiantes a Rosario Central

"De nuestra mayor consideración,

Les informamos que tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de la Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado "Campeón de Liga 2025".

Los directores de partido coordinarán la mencionada acción con ambos equipos.

Saludos cordiales Liga Profesional de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino".