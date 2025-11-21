¿Provocación? AFA obliga a Estudiantes a hacerle un "pasillo de honor" a Rosario Central
Luego del cruce de acusaciones y tras la polémica por el título designado a último momento, un comunicado parece aumentar la tensión.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una decisión tajante en medio de la polémica por el título de la Liga Profesional 2025, y mediante un comunicado oficial, informó que Rosario Central, recientemente designado "Campeón de Liga 2025" por su posición en la tabla anual, recibirá el homenaje nada menos que de Estudiantes.
El equipo encargado de realizar el "pasillo de honor" será Estudiantes de La Plata, el rival que visitará el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Resulta que justamente es el único equipo que se quejó por la inédita decisión de la AFA.
El “Pincha”, cuyo presidente Juan Sebastián Verón es uno de los mayores opositores de la dirigencia de la casa madre del fútbol argentino, había lanzado un comunicado desestimando la determinación y desmintiendo que haya sido votada en la reunión de Comité Ejecutivo.
La comunicación, emitida por la Liga Profesional de Fútbol, no dejó lugar a dudas sobre la instrucción para el partido del domingo 23 de noviembre. "Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de la Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado Campeón de Liga 2025", indicó.
La directriz de la AFA busca formalizar el reconocimiento del título para Rosario Central, un campeón que fue determinado por la tabla anual de posiciones y no a través de una final o un torneo corto, método que generó debate y controversia entre los clubes y la prensa deportiva.
Como si faltaran polémicas, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, compartió el comunicado de la AFA con más chicanas para Verón. "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin", escribió.
El comunicado de AFA sobre el "pasillo de honor" de Estudiantes a Rosario Central
"De nuestra mayor consideración,
Les informamos que tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de la Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado "Campeón de Liga 2025".
Los directores de partido coordinarán la mencionada acción con ambos equipos.
Saludos cordiales Liga Profesional de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino".
