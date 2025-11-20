De no creer: la AFA creó un trofeo inesperado y declaró campeón anual a Rosario Central

La Asociación del Fútbol Argentino sorprendió este jueves al anunciar un trofeo especial para Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025, un premio que no figuraba en el reglamento oficial de la temporada y que se otorga por primera vez. El reconocimiento surge a partir del liderazgo del Canalla en la tabla anual, donde sumó 66 puntos gracias a sus 18 victorias, 12 empates y apenas dos derrotas —ante Boca e Independiente— entre el Apertura y el Clausura.