De no creer: la AFA creó un trofeo inesperado y declaró campeón anual a Rosario Central
El Canalla recibió un premio inédito de la AFA por liderar la tabla anual 2025 con 66 puntos, un reconocimiento que no figuraba en el reglamento vigente.
La Asociación del Fútbol Argentino sorprendió este jueves al anunciar un trofeo especial para Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025, un premio que no figuraba en el reglamento oficial de la temporada y que se otorga por primera vez. El reconocimiento surge a partir del liderazgo del Canalla en la tabla anual, donde sumó 66 puntos gracias a sus 18 victorias, 12 empates y apenas dos derrotas —ante Boca e Independiente— entre el Apertura y el Clausura.
La delegación auriazul encabezada por Jorge “Fatura” Broun, Ariel Holan y el presidente Gonzalo Belloso asistió a la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero para recibir el trofeo. A la salida del encuentro, el arquero remarcó el valor simbólico del premio: “Sentíamos que era algo injusto no tener un premio por terminar primeros en la tabla anual”, expresó el capitán.
Insólito: la AFA creó un trofeo inesperado y declaró campeón anual a Rosario Central
El reconocimiento no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF 2025, que solo incluye tres títulos oficiales: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, disputado entre los ganadores de ambos certámenes o, en caso de repetición, entre el campeón y el vencedor del duelo entre los subcampeones.
La AFA resolvió incorporar este trofeo como manera de resaltar el rendimiento sostenido durante toda la temporada, una práctica que ya se implementa en otras ligas del mundo. La MLS, por ejemplo, entrega el Supporters’ Shield al equipo con más puntos acumulados entre las dos conferencias; este año fue para Philadelphia Union y en 2024 lo había obtenido el Inter Miami de Lionel Messi.
Con esta distinción, Rosario Central suma un nuevo hito a su campaña y se convierte en el primer club argentino en recibir un premio por la tabla anual, un reconocimiento que podría abrir el camino para futuras modificaciones en la estructura competitiva de la Liga Profesional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario