San Lorenzo, en alerta: podría perder su sede por la millonaria deuda con Ignacio Piatti

El club informó oficialmente que la indemnización correspondiente al exjugador asciende a US$ 2.292.716,47. A esa cifra se le agregaron intereses por rubros indemnizatorios favorables a Piatti, que representan otros US$ 458.543,29. Pero la deuda no termina allí. También deben contemplarse los distintos honorarios y gastos vinculados al proceso judicial.

Según los números difundidos por San Lorenzo, los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora alcanzan los US$ 786.648,42, mientras que los de la representación de la parte demandada llegan a US$ 611.880,16. A esto se suman US$ 137.562,98 correspondientes a los honorarios del perito contador y otros US$ 82.537,79 en concepto de tasa de Justicia. Con todos esos conceptos incluidos, el monto total que debería afrontar la institución ronda los US$ 4,37 millones.

La propuesta que hizo San Lorenzo y no fue aceptada

Ante la magnitud de la deuda, el Ciclón intentó encontrar una alternativa para evitar tener que desembolsar la totalidad del dinero de manera inmediata. La propuesta presentada por el club contemplaba un pago inicial a una firma y la cesión de una parte de los derechos futuros correspondientes a ingresos televisivos. Sin embargo, la iniciativa no fue aceptada por el representante legal de Piatti.

De esta manera, la audiencia terminó sin un acuerdo definitivo entre las partes. El conflicto, lejos de cerrarse, tendrá un nuevo capítulo el 24 de septiembre, fecha establecida para una próxima audiencia en la que se buscará nuevamente alcanzar un entendimiento.