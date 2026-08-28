San Lorenzo, en alerta: podría perder su sede por la millonaria deuda con Ignacio Piatti
El conflicto judicial entre el Ciclón y el exfutbolista sigue sin resolución y la falta de un acuerdo podría derivar en el remate del inmueble de Avenida La Plata.
San Lorenzo atraviesa horas de máxima preocupación por una deuda millonaria con Ignacio Piatti que podría tener consecuencias todavía más graves para la institución. El conflicto entre el club de Boedo y el exfutbolista continúa en la Justicia y, ante la falta de un acuerdo entre las partes, la sede social ubicada sobre Avenida La Plata al 1700 quedó expuesta a un eventual remate.
La disputa tiene su origen en la salida de Piatti del club y en un reclamo económico que se fue incrementando con el paso del tiempo. El exmediocampista, que regresó en febrero de 2020 después de su paso por Montreal Impact de la Major League Soccer (MLS), reclama una suma que, de acuerdo con los números difundidos por la propia institución, supera ampliamente los cuatro millones de dólares.
El jueves se llevó a cabo una audiencia judicial entre representantes de San Lorenzo y Piatti con la intención de encontrar una solución que permitiera cerrar definitivamente el conflicto. Sin embargo, las partes no lograron acercar posiciones y el problema continúa abierto. La situación es especialmente delicada porque la sede social del club fue embargada en marzo de 2025. Si no consiguen resolver la deuda, existe riesgo de que ese inmueble termine siendo rematado.
¿Cuánto dinero reclama Ignacio Piatti a San Lorenzo?
Piatti tuvo un primer ciclo en San Lorenzo entre 2012 y 2014, período en el que fue campeón de la Copa Libertadores. Años después regresó a Boedo y fue presentado como uno de los refuerzos importantes de la institución durante la gestión de Marcelo Tinelli. Su llegada se produjo a cambio del 80 por ciento de los derechos económicos de Emanuel Maciel, quien pasó al Montreal Impact.
Sin embargo, el segundo ciclo de Piatti en el Ciclón estuvo muy lejos de tener la continuidad esperada: disputó solamente 10 partidos y convirtió un gol durante los nueve meses que permaneció en la institución. Con el tiempo, el conflicto económico derivó en una disputa judicial que ahora tiene a San Lorenzo frente a una obligación millonaria.
El club informó oficialmente que la indemnización correspondiente al exjugador asciende a US$ 2.292.716,47. A esa cifra se le agregaron intereses por rubros indemnizatorios favorables a Piatti, que representan otros US$ 458.543,29. Pero la deuda no termina allí. También deben contemplarse los distintos honorarios y gastos vinculados al proceso judicial.
Según los números difundidos por San Lorenzo, los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora alcanzan los US$ 786.648,42, mientras que los de la representación de la parte demandada llegan a US$ 611.880,16. A esto se suman US$ 137.562,98 correspondientes a los honorarios del perito contador y otros US$ 82.537,79 en concepto de tasa de Justicia. Con todos esos conceptos incluidos, el monto total que debería afrontar la institución ronda los US$ 4,37 millones.
La propuesta que hizo San Lorenzo y no fue aceptada
Ante la magnitud de la deuda, el Ciclón intentó encontrar una alternativa para evitar tener que desembolsar la totalidad del dinero de manera inmediata. La propuesta presentada por el club contemplaba un pago inicial a una firma y la cesión de una parte de los derechos futuros correspondientes a ingresos televisivos. Sin embargo, la iniciativa no fue aceptada por el representante legal de Piatti.
De esta manera, la audiencia terminó sin un acuerdo definitivo entre las partes. El conflicto, lejos de cerrarse, tendrá un nuevo capítulo el 24 de septiembre, fecha establecida para una próxima audiencia en la que se buscará nuevamente alcanzar un entendimiento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario