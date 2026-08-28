Santiago del Estero: murió "El Polaco" Riemersma, el proteccionista que dedicó su vida al rescate de animales

Pese a que lo trasladaron al Hospital Regional para atenderlo, El Polaco ingresó sin vida (Gentileza: Diario Norte)

Después de que se confirmara la muerte de “El Polaco”, se abrió una investigación judicial para determinar la mecánica y las circunstancias en las que ocurrió el siniestro fatal. De acuerdo con Diario Panorama, el expediente quedó a cargo del fiscal Martín Silva.

Entre las primeras medidas investigativas, se ordenó la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en la escena. También dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

La noticia de la muerte de “El Polaco” causó conmoción tanto en el ámbito del proteccionismo animal como en los vecinos de la capital santiagueña, debido a que la víctima era conocida por su trabajo en El Montecito de los Canichones, refugio desde el cual impulsó durante años tareas de rescate, cuidado y recuperación de perros en situación de calle.