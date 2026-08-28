Santiago del Estero: murió "El Polaco" Riemersma, el proteccionista que dedicó su vida al rescate de animales
El hombre de 49 años perdió la vida este jueves en un trágico accidente en Santiago del Estero; habría chocado en su motocicleta.
Eduardo “Polaco” Groh Riemersma murió este jueves luego de ser parte de un grave accidente de tránsito mientras transitaba en motocicleta en Santiago del Estero. Tenía de 49 años y era conocido como El Montecito de los Canichones, que a lo largo de casi veinte años rescató a miles de perros en situación de calle.
De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió a las 15:40 horas en la rotonda de Avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet. En ese momento, Groh Riemersma se desplazaba en una moto KTM 990 Adventure por la avenida, en sentido este-oeste, cuando al llegar a la rotonda, perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada tras derrapar.
Tras el impacto, el personal del Servicio de Emergencia y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) asistió al hombre en el lugar y dispuso su traslado de urgencia al HospitalRegional. Pero, según informó el médico Francisco Alderete, la víctima ingresó al centro de salud sin signos vitales.
De acuerdo con el informe preliminar difundido por Info del Estero, Groh Riemersma sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y un hundimiento de tórax. Este tipo de lesiones evidenciaría la violencia del impacto registrado durante el accidente.
Los primeros elementos incorporados a la causa describen un cuadro traumático severo, con lesiones de extrema gravedad compatibles con un impacto de alta energía. De todos modos, la determinación precisa de las causas de la muerte y de la mecánica del hecho quedará sujeta a las pericias y estudios forenses.
Después de que se confirmara la muerte de “El Polaco”, se abrió una investigación judicial para determinar la mecánica y las circunstancias en las que ocurrió el siniestro fatal. De acuerdo con Diario Panorama, el expediente quedó a cargo del fiscal Martín Silva.
Entre las primeras medidas investigativas, se ordenó la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en la escena. También dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.
La noticia de la muerte de “El Polaco” causó conmoción tanto en el ámbito del proteccionismo animal como en los vecinos de la capital santiagueña, debido a que la víctima era conocida por su trabajo en El Montecito de los Canichones, refugio desde el cual impulsó durante años tareas de rescate, cuidado y recuperación de perros en situación de calle.
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