De figura en el Mundial a transferido en millones: Orlando Gill deja San Lorenzo y jugará en Francia

El salto a la elite europea no es casualidad. Gill viene de ser una de las grandes revelaciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 bajo la conducción de Gustavo Alfaro. Con 28 atajadas, se convirtió en el arquero con más intervenciones de todo el certamen. Su punto culminante fue en los dieciseisavos de final frente a Alemania, donde contuvo dos disparos en la tanda de penales tras el 1-1 en los noventa minutos, y su posterior actuación consagratoria ante Francia en octavos. Curiosamente, en aquel duelo ante los galos tuvo un cruce mediático con Kylian Mbappé por un saludo no correspondido tras el encuentro.