De figura en el Mundial a transferido en millones: Orlando Gill deja San Lorenzo y jugará en Francia
Gill se despidió del Ciclón y viajó a Europa para sumarse al Lille a cambio de una cifra millonaria. Será dirigido por el hijo de Ancelotti tras brillar con Paraguay.
El mercado de pases del fútbol argentino vuelve a dar la nota con una venta de alto impacto. San Lorenzo concretó la transferencia del arquero paraguayo Orlando Gill al Lille de Francia, en una operación que se cerró por 4,5 millones de dólares brutos (4 millones netos) por el 50% del pase. El número uno de 26 años firmará un contrato por cinco temporadas en la Ligue 1, donde compartirá plantel con Ethan Mbappé —hermano de Kylian— y será dirigido por Davide Ancelotti, hijo del histórico entrenador.
Antes de abordar el avión que lo depositará en el Viejo Continente, el golero habló en el aeropuerto de Ezeiza y dejó un emotivo mensaje de agradecimiento para la gente de Boedo. “San Lorenzo fue uno de los equipos grandes que me abrió las puertas. Siempre voy a estar agradecido. Me los llevo en el corazón, voy a extrañar un montón a la hinchada que siempre estuvo en las buenas y en las malas”, expresó visiblemente conmovido tras completar 63 partidos oficiales y 31 vallas invictas con la camiseta azulgrana.
El salto a la elite europea no es casualidad. Gill viene de ser una de las grandes revelaciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 bajo la conducción de Gustavo Alfaro. Con 28 atajadas, se convirtió en el arquero con más intervenciones de todo el certamen. Su punto culminante fue en los dieciseisavos de final frente a Alemania, donde contuvo dos disparos en la tanda de penales tras el 1-1 en los noventa minutos, y su posterior actuación consagratoria ante Francia en octavos. Curiosamente, en aquel duelo ante los galos tuvo un cruce mediático con Kylian Mbappé por un saludo no correspondido tras el encuentro.
La historia del paraguayo encierra además un enorme ejemplo de superación personal. En 2022, tras afrontar una delicada situación de salud de su esposa e hijo prematuro, llegó a vender sus botines, camisetas y guantes para saldar los gastos médicos. Luego de remarla desde abajo, San Lorenzo apostó por él a préstamo a fines de 2023, le dio la titularidad en 2025 y terminó ejecutando la compra de su ficha.
Tras pasar la revisión médica de rigor en Francia, el arquero se sumará oficialmente a los entrenamientos del Lille. Para el Cuervo, se trata de una inyección económica de oxígeno puro y el cierre de una historia donde el esfuerzo terminó teniendo su premio mayor.
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