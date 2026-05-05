Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

En el torneo local, el equipo ecuatoriano llega con mayor confianza tras imponerse 2-1 ante Técnico Universitario, resultado que lo dejó en la octava posición con 17 puntos, aunque todavía lejos del líder Independiente del Valle. De todos modos, buscará hacerse fuerte como local para dar un golpe que lo reposicione en la Sudamericana.

Con el calendario avanzando, cada punto empieza a tener un valor determinante. En la próxima fecha, el local volverá a ser local frente a Recoleta, mientras que la visita deberá viajar para medirse ante Santos. Pero antes, ambos protagonizarán un duelo clave en Ecuador, donde estará en juego mucho más que tres puntos: la posibilidad de encaminar la clasificación.

Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Deportivo Cuenca: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Jorge Célico .

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. . San Lorenzo: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo: otros datos

Hora: 23:00.

23:00. Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro.

Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro. Árbitro: José Cabero (CHI).

José Cabero (CHI). VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).

Rodrigo Carvajal (CHI). TV: ESPN Premium.