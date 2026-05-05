Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Boedo visita a un rival directo con la intención de acercarse a la clasificación y sostener su liderazgo en el grupo.
San Lorenzo tendrá este martes una prueba exigente cuando visite a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, desde las 21, por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido desde Boedo llega como líder de su zona y sabe que un resultado positivo en tierras ecuatorianas puede acercarlo de manera concreta a los octavos de final del certamen continental.
El presente del Ciclón muestra matices. En el plano local, viene de sufrir una derrota por 2-1 ante Independiente en el clásico disputado en el Pedro Bidegain, un golpe que dejó algunas dudas en lo futbolístico. No obstante, los resultados ajenos le jugaron a favor y logró asegurar su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Apertura. Su posición final en la tabla dependerá de otros resultados, lo que determinará si deberá afrontar los playoffs fuera de casa.
En el ámbito internacional, en cambio, el equipo azulgrana ha mostrado una versión más sólida. Inició su camino con un empate 1-1 frente a Deportivo Recoleta en Paraguay, luego consiguió una victoria convincente por 2-0 ante Deportivo Cuenca en Buenos Aires y en su última presentación igualó 1-1 frente al Santos. Esa cosecha le permitió ubicarse en la primera posición del grupo con cinco unidades, lo que lo posiciona como uno de los principales candidatos a avanzar.
Deportivo Cuenca, por su parte, aparece como un rival directo en la pelea. El conjunto ecuatoriano suma cuatro puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla. En su debut dio la sorpresa al vencer 1-0 a Santos, luego cayó ante San Lorenzo y viene de empatar sin goles frente a Deportivo Recoleta como visitante. Esa irregularidad mantiene abierta la lucha en el grupo.
En el torneo local, el equipo ecuatoriano llega con mayor confianza tras imponerse 2-1 ante Técnico Universitario, resultado que lo dejó en la octava posición con 17 puntos, aunque todavía lejos del líder Independiente del Valle. De todos modos, buscará hacerse fuerte como local para dar un golpe que lo reposicione en la Sudamericana.
Con el calendario avanzando, cada punto empieza a tener un valor determinante. En la próxima fecha, el local volverá a ser local frente a Recoleta, mientras que la visita deberá viajar para medirse ante Santos. Pero antes, ambos protagonizarán un duelo clave en Ecuador, donde estará en juego mucho más que tres puntos: la posibilidad de encaminar la clasificación.
Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Deportivo Cuenca: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Jorge Célico.
- San Lorenzo: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Álvarez.
Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo: otros datos
- Hora: 23:00.
- Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro.
- Árbitro: José Cabero (CHI).
- VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).
- TV: ESPN Premium.
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