Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo

Deportivo Cuenca, por su parte, aparece como un rival directo en la pelea. El conjunto ecuatoriano suma cuatro puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla. En su debut dio la sorpresa al vencer 1-0 a Santos, luego cayó ante San Lorenzo y viene de empatar sin goles frente a Deportivo Recoleta como visitante. Esa irregularidad mantiene abierta la lucha en el grupo. En el torneo local, el equipo ecuatoriano llega con mayor confianza tras imponerse 2-1 ante Técnico Universitario, resultado que lo dejó en la octava posición con 17 puntos, aunque todavía lejos del líder Independiente del Valle.