Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026.
Por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, San Lorenzo tendrá este martes una prueba exigente cuando visite a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, desde las 21. El conjunto dirigido desde Boedo llega como líder de su zona y sabe que un resultado positivo en tierras ecuatorianas puede acercarlo de manera concreta a los octavos de final.
El presente del Ciclón muestra matices. En el plano local, viene de sufrir una derrota por 2-1 ante Independiente en el clásico disputado en el Pedro Bidegain, un golpe que dejó algunas dudas en lo futbolístico. En el ámbito internacional, en cambio, el equipo azulgrana ha mostrado una versión más sólida. Inició su camino con un empate 1-1 frente a Deportivo Recoleta en Paraguay, luego consiguió una victoria convincente por 2-0 ante Deportivo Cuenca en Buenos Aires y en su última presentación igualó 1-1 frente al Santos.
Deportivo Cuenca, por su parte, aparece como un rival directo en la pelea. El conjunto ecuatoriano suma cuatro puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla. En su debut dio la sorpresa al vencer 1-0 a Santos, luego cayó ante San Lorenzo y viene de empatar sin goles frente a Deportivo Recoleta como visitante. Esa irregularidad mantiene abierta la lucha en el grupo. En el torneo local, el equipo ecuatoriano llega con mayor confianza tras imponerse 2-1 ante Técnico Universitario, resultado que lo dejó en la octava posición con 17 puntos, aunque todavía lejos del líder Independiente del Valle.
Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana: probables formaciones
- Deportivo Cuenca: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Jorge Célico.
- San Lorenzo: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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