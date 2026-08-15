EN VIVOTorneo Clausura
San Lorenzo respira: le ganó 1-0 a Unión en medio de un clima hostil
El "Ciclón" llegaba golpeado luego de perder el clásico ante Huracán, pero logró imponerse por la mínima en un caliente Nuevo Gasómetro.
En un clima verdaderamente hostil y con la urgencia de enderezar el rumbo tras la caída en el clásico ante Huracán, San Lorenzo se impuso por la mínima diferencia ante Unión en el Nuevo Gasómetro, en el marco de la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
La reprobación de los hinchas se hizo sentir desde la previa, pero el equipo conducido por Néstor Gorosito supo sufrir en la adversidad y encontró la llave del triunfo gracias a una aparición de Rodrigo Auzmendi, autor del único tanto del encuentro que le permite al Ciclón sumar seis unidades y escalar hasta la novena posición de la tabla.
Por el lado del Tatengue, que quedó relegado al décimo segundo puesto con cuatro puntos, la derrota profundiza su irregularidad en el campeonato.
En la próxima jornada de la competencia, los de Boedo buscarán revalidar fuera de casa cuando visiten a Estudiantes de Río Cuarto, en tanto que el conjunto santafesino se trasladará a la Costa Atlántica para medirse frente a Aldosivi en Mar del Plata.
El "Ciclón" atraviesa un presente complicado luego de sufrir una dura derrota 2-0 ante Huracán en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro. El equipo dirigido por Néstor Gorosito acumula ahora dos victorias y tres derrotas en las primeras cinco fechas del campeonato.
Por su parte, el "Tatengue" también llegaba después de una derrota, ya que cayó 2-1 ante Central Córdoba como local en la cuarta jornada. Además, sumaba un triunfo, un empate y dos derrotas en el certamen.
Minuto a minuto de San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026
Horario y televisación
- Hora: 14:30.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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