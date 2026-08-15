San Lorenzo respira: le ganó 1-0 a Unión en medio de un clima hostil

El "Ciclón" atraviesa un presente complicado luego de sufrir una dura derrota 2-0 ante Huracán en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro. El equipo dirigido por Néstor Gorosito acumula ahora dos victorias y tres derrotas en las primeras cinco fechas del campeonato.

Por su parte, el "Tatengue" también llegaba después de una derrota, ya que cayó 2-1 ante Central Córdoba como local en la cuarta jornada. Además, sumaba un triunfo, un empate y dos derrotas en el certamen.

Minuto a minuto de San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026

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