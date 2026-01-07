San Lorenzo volvió a rechazar la oferta de River por Jhohan Romaña
El Millonario ofreció 2,5 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista colombiano, pero el Cuervo mantuvo firme su postura.
River continúa activo en el mercado de pases mientras realiza la pretemporada en San Martín de los Andes, pero volvió a chocar con la negativa de San Lorenzo por Jhohan Romaña. El Ciclón rechazó una nueva oferta del Millonario y mantiene sus exigencias por el defensor colombiano.
El plantel dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa la etapa más intensa de la preparación de cara a la temporada, mientras la dirigencia trabaja para cumplir con los pedidos del entrenador. Uno de los objetivos principales es reforzar la defensa con un zaguero central y el principal apuntado es el futbolista colombiano ya que supo demostrar un alto nivel en el fútbol de nuestro país.
A fines de diciembre, Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo, ya había dejado clara la postura del club. “River ofertó por el 50%, contraofertamos por el 80% pero rechazamos lo propuesto”, había señalado en aquel momento, marcando una diferencia importante entre ambas partes.
Durante el último fin de semana, River mejoró su propuesta inicial y ofreció 2,5 millones de dólares por el 50% del pase del defensor colombiano, es decir, 500.000 dólares más que la primera oferta. Sin embargo, la cifra volvió a ser rechazada por la dirigencia azulgrana.
Las diferencias entre River y San Lorenzo
Desde Boedo respondieron con una contraoferta concreta: cinco millones de dólares por el 80% de la ficha de Romaña. La respuesta desde Núñez fue mantener una propuesta similar a la anterior, nuevamente por la mitad del pase y por el mismo monto, lo que volvió a estancar las negociaciones.
La postura del Millonario es clara: no está dispuesto a duplicar el valor ofrecido inicialmente por el defensor. En San Lorenzo, en tanto, no muestran intenciones de bajar sus pretensiones económicas por uno de los futbolistas más valorados del plantel.
Por ahora, las conversaciones continúan abiertas, aunque sin avances significativos. Si no aparece un punto de acuerdo entre ambas dirigencias, el Millonario podría dar por caída la negociación y salir en busca de otro marcador central para reforzar la defensa de Gallardo.
