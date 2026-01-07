San Lorenzo volvió a rechazar la oferta de River por Jhohan Romaña

La postura del Millonario es clara: no está dispuesto a duplicar el valor ofrecido inicialmente por el defensor. En San Lorenzo, en tanto, no muestran intenciones de bajar sus pretensiones económicas por uno de los futbolistas más valorados del plantel.

Por ahora, las conversaciones continúan abiertas, aunque sin avances significativos. Si no aparece un punto de acuerdo entre ambas dirigencias, el Millonario podría dar por caída la negociación y salir en busca de otro marcador central para reforzar la defensa de Gallardo.