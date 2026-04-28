🔴 San Lorenzo vs. Santos por la Copa Sudamericana: goles y resultado, minuto a minuto

Amarilla para Luan Peres Petroni
Luan Peres Petroni fue amonestado y recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Jhon Ospina en el inicio del complemento.
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En un cruce decisivo para el futuro del grupo, el conjunto argentino no pudo hacer valer la localía ante el conjunto paulista de Neymar.
El sur de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un cruce impactante y que prometía. San Lorenzo igualó 1-1 ante el Santos FC de Neymar este martes en el Estadio Pedro Bidegain, por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana.
El conjunto azulgrana no pudo hacerse fuerte en casa pero se mantiene como líder de su zona; mientras que el equipo brasileño llegaba con la necesidad de sumar ya que se encuentra en el fondo de la tabla.
El encuentro tuvo el actractivo de contar con el astro brasileño Neymar en el campo de juego. Incluso, fue partícipe del tanto visitante armando la jugada que derivó en la buena asistencia del argentino Benjamín Rollheiser para Gabigol.
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