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🔴 San Lorenzo vs. Santos por la Copa Sudamericana: goles y resultado, minuto a minuto

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En un cruce decisivo para el futuro del grupo, el conjunto argentino no pudo hacer valer la localía ante el conjunto paulista de Neymar.

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El sur de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un cruce impactante y que prometía. San Lorenzo igualó 1-1 ante el Santos FC de Neymar este martes en el Estadio Pedro Bidegain, por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El conjunto azulgrana no pudo hacerse fuerte en casa pero se mantiene como líder de su zona; mientras que el equipo brasileño llegaba con la necesidad de sumar ya que se encuentra en el fondo de la tabla.

El encuentro tuvo el actractivo de contar con el astro brasileño Neymar en el campo de juego. Incluso, fue partícipe del tanto visitante armando la jugada que derivó en la buena asistencia del argentino Benjamín Rollheiser para Gabigol.

San Lorenzo VS. Santos FC, minuto a minuto

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Amarilla para Luan Peres Petroni

Luan Peres Petroni fue amonestado y recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Jhon Ospina en el inicio del complemento.

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Cambio en Santos durante el entretiempo

Salió Willian Souza Arão da Silva y entró Joao Felipe Schmidt Urbano.

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Comenzó el segundo tiempo

San Lorenzo y Santos ya disputan la segunda mitad del encuentro.

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Terminó el primer tiempo

Finalizaron los primeros 45 minutos. San Lorenzo iguala 1-1 con Santos.

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Gol de Santos

Con gol de Gabriel Barbosa, Santos empata con San Lorenzo por 1-1 a los 32 minutos del primer tiempo.

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Gol de San Lorenzo

Alexis Cuello hizo el 1° gol del partido a los 26 minutos del primer tiempo. Ahora San Lorenzo le gana a Santos por 1-0.

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18' PT: Avisó Romaña. Tras un córner ejecutado por Reali desde la izquierda, el defensor ganó de cabeza pero la pelota se fue por encima del travesaño.

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Comenzó el partido

San Lorenzo y Santos ya juegan en el Estadio Pedro Bidegain

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FORMACIÓN CONFIRMADA DE SANTOS

Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser; Neymar y Gabigol.

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FORMACIÓN CONFIRMADA EN SAN LORENZO

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

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