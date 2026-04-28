Pelota libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs Santos

Santos, por su parte, llega en una situación compleja. En el Brasileirao no logra despegar y viene de empatar 2-2 con Bahía, resultado que lo dejó en el puesto 15 con 14 unidades, apenas por encima de la zona de descenso. Este presente genera presión adicional en un equipo que no encuentra regularidad.

En la Sudamericana, el panorama tampoco es alentador para el conjunto brasileño. Se ubica último en el grupo con apenas un punto, producto de una derrota ante Deportivo Cuenca y un empate frente a Deportivo Recoleta. Este escenario lo obliga a sumar en Buenos Aires si quiere mantener chances de avanzar.

gustavo alvarez

Consciente de la importancia del encuentro, el entrenador Cuca decidió preservar a Neymar en el último partido del torneo local para que llegue en óptimas condiciones. “No jugará el sábado, así que estará en mejor forma para el partido contra Argentina, que es crucial para nosotros. También está experimentando la inestabilidad del equipo, él también la siente”, expresó en la previa del empate con Bahía.

El duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, no solo por el contexto, sino también por la calidad de los protagonistas. El local buscará hacerse fuerte en casa y dar un paso firme hacia la clasificación, mientras que la visita se juega una de sus últimas cartas en el certamen continental.

San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez .

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. . Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs Santos

La televisación estará a cargo de D-Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.