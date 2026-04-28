Un momento inolvidable para Neymar: el día que conoció a su "doble" argentino
Durante su estadía en Buenos Aires, el crack brasileño protagonizó un encuentro emotivo con un niño que lleva su nombre y lo dejó sin palabras.
La visita de Neymar a la Argentina sigue dejando escenas que van más allá del fútbol. En medio de su estadía con Santos para enfrentar a San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026, el delantero vivió un momento tan inesperado como emotivo al encontrarse con un pequeño fanático que lleva su mismo nombre.
El episodio se dio en las inmediaciones del lugar donde se hospeda el plantel brasileño. Entre los hinchas que aguardaban por una foto o un autógrafo, apareció Sebastián Neymar, un niño argentino cuya historia llamó rápidamente la atención del jugador. El chico logró acercarse y, en un gesto original, le mostró su documento de identidad para demostrar que realmente se llamaba como él.
La reacción del astro fue inmediata. Sorprendido y entre risas, Neymar no pudo ocultar su asombro al ver el DNI. Luego, compartió un momento cercano con el niño, accediendo a sacarse fotos y firmar autógrafos, en una escena que fue registrada y difundida por el club en sus redes sociales.
Detrás del nombre hay una historia familiar particular. Según contó el propio Sebastián, su nombre es una combinación de dos homenajes: por un lado, el fanatismo de su hermano mayor por el futbolista brasileño, y por otro, el nombre de su padre. Esa mezcla dio lugar a una identidad única que terminó generando un encuentro inolvidable.
El episodio se suma a una serie de momentos especiales que marcaron la estadía de Ney en Buenos Aires. Desde su llegada, cientos de fanáticos se acercaron para verlo de cerca, reflejando el impacto que genera su figura a nivel mundial. Incluso, durante una práctica en el predio de Boca Juniors, fue homenajeado con una camiseta especial, lo que también despertó gran repercusión.
Más allá de lo deportivo, donde se prepara para un partido clave, el brasileño dejó una imagen cercana y distendida, mostrando su costado más humano. El encuentro con Sebastián Neymar se transformó en una de las postales más tiernas de su visita, en un viaje que combina fútbol, nostalgia y momentos que quedarán en la memoria de los protagonistas.
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