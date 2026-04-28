Un momento inolvidable para Neymar: el día que conoció a su "doble" argentino

neymar

El episodio se suma a una serie de momentos especiales que marcaron la estadía de Ney en Buenos Aires. Desde su llegada, cientos de fanáticos se acercaron para verlo de cerca, reflejando el impacto que genera su figura a nivel mundial. Incluso, durante una práctica en el predio de Boca Juniors, fue homenajeado con una camiseta especial, lo que también despertó gran repercusión.

Más allá de lo deportivo, donde se prepara para un partido clave, el brasileño dejó una imagen cercana y distendida, mostrando su costado más humano. El encuentro con Sebastián Neymar se transformó en una de las postales más tiernas de su visita, en un viaje que combina fútbol, nostalgia y momentos que quedarán en la memoria de los protagonistas.