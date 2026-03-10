Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona que manejó en la década del '90
El emblemático vehículo que supo pertenecer al 10 reapareció tras décadas de historia y hoy está a la venta. Se conserva en estado impecable con poco más de 67 mil kilómetros
La pasión de Diego Maradona por los autos fue tan conocida como su talento dentro de la cancha. A lo largo de su vida condujo vehículos que quedaron grabados en la memoria de los fanáticos, desde su primer cero kilómetro hasta modelos de lujo. Entre esas máquinas que forman parte de su historia aparece una de las más recordadas: la cupé Renault Fuego GTA Max, un modelo nacional que el ídolo compró en 1991 y que hoy vuelve a ser noticia porque está nuevamente a la venta.
El vehículo fue adquirido por el Diez en junio de ese año, cuando regresó a la Argentina tras la sanción de 15 meses que recibió luego de un control antidoping positivo en un partido entre Napoli y Bari por la Serie A italiana. Con 30 años y instalado nuevamente en Buenos Aires junto a su familia, Maradona buscaba un auto para moverse por la ciudad y terminó eligiendo esta cupé deportiva, que en ese momento se destacaba como uno de los modelos más veloces fabricados en el país.
La Fuego GTA Max contaba con un motor de 2.2 litros capaz de entregar 123 caballos de potencia y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 198 kilómetros por hora. Con ese auto, fue visto en distintas apariciones públicas durante aquellos meses. Una de las más recordadas ocurrió cuando llegó conduciendo el vehículo a los estudios del programa Ritmo de la Noche, conducido por Marcelo Tinelli, donde solía participar con frecuencia en aquella época.
El auto también fue parte de otras anécdotas. En una ocasión, el excapitán de la Selección fue hasta el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para presenciar una carrera de Turismo Carretera. Allí, el piloto Oscar Aventin lo invitó a dar la vuelta previa a bordo de su Ford Falcon de competición. Aventin recordó años después que aquel día fue inolvidable, no solo por la presencia del ídolo sino también porque terminó ganando la carrera.
A pesar del vínculo que generó con ese auto, Diego lo tuvo durante poco tiempo. En julio de 1992 decidió venderlo antes de regresar a Europa para continuar su carrera futbolística en el Sevilla. El comprador fue un hombre llamado Benigno Rosende y Calvo, según figura en el título de propiedad del vehículo.
Con el paso de los años la cupé fue cambiando de manos, pero siempre se mantuvo como una pieza especial para coleccionistas. En 2018 apareció nuevamente en el mercado cuando un vendedor llamado Ezequiel Bonelli la ofreció por 23 mil dólares. Luego volvió a circular en distintos eventos vinculados al mundo automotor y hasta fue subastada en 2022 mediante un sistema que incluía participación a través de NFT.
La historia del vehículo volvió a tomar relevancia recientemente gracias a la piloto Aixa Franke, quien difundió imágenes del auto en redes sociales. Franke, que compitió en categorías como Top Race y TC Pista Mouras, se dedica actualmente a la comercialización de autos clásicos y fue quien contó detalles sobre el estado actual del modelo.
“El coche luce en impecable estado debido a que siempre se cuidó como un auto de culto, entonces nunca se usó para uso diario y así es que se mantuvo en buen estado durante 35 años”, explicó la piloto. Esa preservación se refleja en el kilometraje: el vehículo tiene poco más de 67 mil kilómetros recorridos desde que salió del concesionario.
Hoy la histórica cupé que manejó Maradona está nuevamente disponible para quien quiera adquirirla. Según detalló Franke, los propietarios actuales, dos socios que la compraron al cuarto dueño, fijaron su precio en 65 mil dólares. Una cifra que no solo refleja el valor del modelo, sino también el peso simbólico de haber pertenecido a uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos.
