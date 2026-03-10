Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona que manejó en la década del '90

cupe fuego de maradona

Con el paso de los años la cupé fue cambiando de manos, pero siempre se mantuvo como una pieza especial para coleccionistas. En 2018 apareció nuevamente en el mercado cuando un vendedor llamado Ezequiel Bonelli la ofreció por 23 mil dólares. Luego volvió a circular en distintos eventos vinculados al mundo automotor y hasta fue subastada en 2022 mediante un sistema que incluía participación a través de NFT.

La historia del vehículo volvió a tomar relevancia recientemente gracias a la piloto Aixa Franke, quien difundió imágenes del auto en redes sociales. Franke, que compitió en categorías como Top Race y TC Pista Mouras, se dedica actualmente a la comercialización de autos clásicos y fue quien contó detalles sobre el estado actual del modelo.

cupe fuego de maradona 1

“El coche luce en impecable estado debido a que siempre se cuidó como un auto de culto, entonces nunca se usó para uso diario y así es que se mantuvo en buen estado durante 35 años”, explicó la piloto. Esa preservación se refleja en el kilometraje: el vehículo tiene poco más de 67 mil kilómetros recorridos desde que salió del concesionario.

Hoy la histórica cupé que manejó Maradona está nuevamente disponible para quien quiera adquirirla. Según detalló Franke, los propietarios actuales, dos socios que la compraron al cuarto dueño, fijaron su precio en 65 mil dólares. Una cifra que no solo refleja el valor del modelo, sino también el peso simbólico de haber pertenecido a uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos.