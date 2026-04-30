Verónica Ojeda dio detalles de la habitación en la que estaba Diego Maradona: "Había una pelela"

Desgarrador testimonio del abogado de Verónica Ojeda: "Dieguito Fernando llora por las noches"

El abogado de Verónica Ojeda, Mario Baudry, dio este jueves detalles del estado de ánimo de Dieguito Fernando, uno de los hijos del fallecido astro del fútbol mundial.

“Dieguito Fernando sigue llorando por las noches por su papá”, reveló Baudry a la prensa en la puerta de los Tribunales de San Isidro.

Video: qué dijo el abogado de Verónica Ojeda sobre el estado de ánimo de Dieguito Fernando

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Durante su declaración del 28 de abril, Ojeda presentó un audio inédito de casi dos horas de duración en el que se oye una discusión sobre las condiciones de la internación domiciliaria de Diego Maradona.

En el archivo, se escucha a la ex de Maradona apuntar directamente contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov como los principales impulsores de la externación del exfutbolista. Además, Ojeda también cuestiona que una cirugía por hematoma subdural se realizara cuando originalmente se trataba de un chequeo general.

El testimonio de la ex de Maradona se reprogramó para este jueves debido a fallas en el sistema de audio y micrófonos de la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Juicio por la muerte de Maradona: su hermana Rita aseguró que "en Olivos había dos opciones" tras la cirugía

Rita Maradona se convirtió este martes en la primera de las hermanas de Diego Maradona en declarar en el juicio por su muerte, y en su testimonio confirmó que las hijas del Diez se encargaban de tomar decisiones médicas por él, aunque no supo responder detalles consultados por los abogados de Diego Maradona Jr., lo que llevó a un cuarto intermedio.

Tras confirmar que conoció al neurocirujano Leopoldo Luque en calidad de médico de su hermano, Rita Maradona explicó que lo vio "varias veces en las propiedades donde Diego vivía", aunque no sabe si lo atendía en su domicilio "porque se iban al dormitorio".

También corroboró la relación profesional-paciente de la psiquiatra Agustina Cosachov y Diego Maradona.

“A Cosachov la vi una sola vez en la casa de mi hermano”, indicó Rita, quien recordó que el 11 de noviembre de 2020 fue la última vez que vio a Diego Maradona. Esa fue la fecha en que recibió el alta hospitalaria en la Clínica Olivos, donde había sido operado por un hematoma subdural.

"Estaba bien, convaleciente pero bien", describió la mujer al recordar, además, que cuando la familia aún estaba en la clínica "se habló de buscar un médico clínico", de lo cual se deduce que Leopoldo Luque no ocupaba ese rol.

"Luque no era médico clínico; me enteré por un periodista que falleció mi hermano y vi su cuerpo a las 4 o 5 de la tarde", recordó Rita sobre los eventos del 25 de noviembre de 2020 en la casa del lota 45 del barrio privado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

Rita describió la escena que se encontró en la casa de Tigre: el cuerpo de su hermano, de 60 años, "estaba en la cama acostado y tapado".

En la casa estaban la "cocinera" -posiblemente en referencia a Romina Milagros Rodríguez, apodada Monona-, a su sobrino Jonatan Expósito y a Maximiliano Pomargo, sobre quien aseguró: "Lo conocía como el secretario de mi hermana".

Durante su testimonio Rita Maradona aseguró que su sobrino Jonatan les daba "respuestas" a los hermanos y hermanas del Diez, y se refirió a la actuación de las Dalma, Gianinna y Jana Maradona: "Las hijas de Diego se hicieron cargo de su salud porque ya eran mayores".

"En Olivos había dos opciones, llevarlo a una clínica o una internación domiciliaria", convino la mujer, que repitió este martes muchos de los datos que ya había expresado el año pasado en el juicio por la muerte de Diego Maradona que quedó anulado por la actuación de la exjueza Julieta Makintach.

Durante la declaración de Rita Maradona ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro se produjo un cuarto intermedio porque el abogado de Diego Maradona Jr., Eduardo Ramírez, le preguntó a la testigo algo sobre el abogado Matías Morla.

Pablo Jurado, representante legal de Rita Maradona, objetó la pregunta por "impertinente" y "sugestiva", mientras que el abogado de Verónica Ojeda, Mario Baudry, le recriminó a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que tampoco le permitieron realizar tal interpelación sobre Matías Morla y su hermana Vanesa Morla.

En la actualidad Rita Maradona es presidenta de Sattvica S.A., una sociedad fundada por Matías Morla -según él, siguiendo los deseos de Diego Maradona- para manejar el nombre y la imagen del Diez en cuanto a marca comercial.

Al regreso del cuarto intermedio Rita Maradona mencionó al abogado Matías Morla como “el representante” de Diego Maradona.