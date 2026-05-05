Muerte de Diego Maradona: el "10" sufría de "cirrosis hepática" y tenía un "edema" en el cerebro

El juicio continúa con la declaración de nuevos peritos y testigos. En la causa están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe Mariano Perroni, acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión.

diego armando maradona.jpg

Juicio por la muerte de Diego Maradona: el psicólogo Carlos Díaz se defendió con una frase furibunda

En una jornada cargada de tensión en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el psicólogo Carlos Díaz declaró ante el tribunal y dejó una serie de definiciones que marcaron su estrategia de defensa. El profesional, uno de los imputados en la causa, buscó desde el inicio tomar distancia del tratamiento prolongado del exfutbolista. “Conocí a Maradona 29 días antes de su muerte”, lanzó, en una frase que se volvió central en su exposición.

Pero no fue lo único. Díaz también reconstruyó el primer encuentro con el ídolo y dejó una imagen fuerte: “Conozco a Maradona el lunes 26 de octubre de 2020… estaba en un sillón tomando vino y la primera imagen me impactó, me recordó a mi padre alcohólico”.

En su declaración, el psicólogo hizo hincapié en su formación y experiencia profesional, en un intento por respaldar su accionar: “Era licenciado en Psicología con diploma de honor… fui docente de tres universidades… trabajé muchos años en el área de adicciones… hoy tengo un centro ambulatorio donde atiendo pacientes con patología dual”.

En la misma línea, detalló su recorrido laboral: “Fueron 10 años trabajando en el área comunitaria… en prevención y trabajo territorial”. Además, dejó una definición que podría ser clave para entender decisiones tomadas durante el tratamiento de Maradona: “La ley de salud mental plantea que la internación involuntaria es algo excepcional”.

Díaz también explicó cómo llegó al entorno del exfutbolista, un punto que podría ser relevante dentro de la investigación: “A raíz de conocer a Trimarchi… él era chofer de Matías Morla”.