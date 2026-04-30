Juicio por la muerte de Diego Maradona: el psicólogo Carlos Díaz se defendió con una frase furibunda

En una jornada cargada de tensión en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el psicólogo Carlos Díaz declaró ante el tribunal y dejó una serie de definiciones que marcaron su estrategia de defensa. El profesional, uno de los imputados en la causa, buscó desde el inicio tomar distancia del tratamiento prolongado del exfutbolista. “Conocí a Maradona 29 días antes de su muerte”, lanzó, en una frase que se volvió central en su exposición.