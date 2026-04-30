Juicio por la muerte de Diego Maradona: el psicólogo Carlos Díaz se defendió con una frase furibunda
El profesional imputado aseguró que conoció a Diego Maradona apenas 29 días antes de su muerte y describió cómo lo encontró por primera vez.
En una jornada cargada de tensión en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el psicólogo Carlos Díaz declaró ante el tribunal y dejó una serie de definiciones que marcaron su estrategia de defensa. El profesional, uno de los imputados en la causa, buscó desde el inicio tomar distancia del tratamiento prolongado del exfutbolista. “Conocí a Maradona 29 días antes de su muerte”, lanzó, en una frase que se volvió central en su exposición.
Pero no fue lo único. Díaz también reconstruyó el primer encuentro con el ídolo y dejó una imagen fuerte: “Conozco a Maradona el lunes 26 de octubre de 2020… estaba en un sillón tomando vino y la primera imagen me impactó, me recordó a mi padre alcohólico”.
En su declaración, el psicólogo hizo hincapié en su formación y experiencia profesional, en un intento por respaldar su accionar: “Era licenciado en Psicología con diploma de honor… fui docente de tres universidades… trabajé muchos años en el área de adicciones… hoy tengo un centro ambulatorio donde atiendo pacientes con patología dual”.
En la misma línea, detalló su recorrido laboral: “Fueron 10 años trabajando en el área comunitaria… en prevención y trabajo territorial”. Además, dejó una definición que podría ser clave para entender decisiones tomadas durante el tratamiento de Maradona: “La ley de salud mental plantea que la internación involuntaria es algo excepcional”.
Díaz también explicó cómo llegó al entorno del exfutbolista, un punto que podría ser relevante dentro de la investigación: “A raíz de conocer a Trimarchi… él era chofer de Matías Morla”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario