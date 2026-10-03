Show de goles en el Monumental: la Selección Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso

Giuliano Simeone pone el 7-0 en tiempo agregado
El jugador del Atlético de Madrid aprovechó un lindo centro de Valentín Barco para cerrar la goleada.
EN VIVOAmistoso
Luego de algunos problemas logísticos, el conjunto de Lionel Scaloni hizo los debéres, no bajó nunca su intensidad y goleó a un débil rival.
3 de octubre | 22:59
3 de octubre | 22:37
3 de octubre | 22:29
3 de octubre | 22:23
3 de octubre | 22:11
3 de octubre | 21:43
3 de octubre | 21:42
3 de octubre | 21:19
3 de octubre | 21:15
3 de octubre | 21:11
3 de octubre | 20:57
3 de octubre | 20:53
3 de octubre | 20:46
3 de octubre | 20:46
3 de octubre | 20:45
La Selección Argentina volvió a tener acción este sábado con una goleada 7-0 ante Burkina Faso en un amistoso internacional que tuvo como escenario el estadio Monumental. El conjunto comandado por Lionel Scaloni se presentó ante su gente tras la goleada 4-0 ante Bolivia en Córdoba, en lo que marcó la antesala de la histórica despedida de Lionel Messi.
Con un débil rival que encima llegó al encuentro tras varios problemas logísticos, el conjunto nacional no tuvo ningún tipo de resistencia para imponer su juego y darle a los hinchas un show de goles de todos los estilos y con varios anotadores, algunos inéditos.
Latuaro Martínez abrió la cuenta tras el rebote de un penal atajado para igualar al Kun Agüero como tercer máximo goleador histórico de la Selección; un contra llegó el segundo y Gianluca Prestianni, en su bautismo goleador con la Mayar, puso el 3-0 en menos de 15 minutos de juego.
Antes del cierre de la primera mitad llegaron dos gritos más para el 5-0 parcial antes del entretiempo: Nico Paz, en su segundo gol en la fecha FIFA; y Julián Álvarez, para sacarse la mufa luego de lo que fueron semanas confictivas en su club.
El DT movió el banco y fue rotando todo el equipo para la segunda parte. Y mientras Giuliano Simeone cerró la goleada con su tanto en tiempo agregado, un rato antes hubo otro bautismo de gol con la "albiceleste": Franco Mastantuono puso el 6-0.
Este festival de goles ocurrió apenas tres días antes de la que será la última función de Lionel Messi con la Selección Argentina.
Te puede interesar
Dejá tu comentario