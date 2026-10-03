Show de goles en el Monumental: la Selección Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso

El DT movió el banco y fue rotando todo el equipo para la segunda parte. Y mientras Giuliano Simeone cerró la goleada con su tanto en tiempo agregado, un rato antes hubo otro bautismo de gol con la "albiceleste": Franco Mastantuono puso el 6-0.

Este festival de goles ocurrió apenas tres días antes de la que será la última función de Lionel Messi con la Selección Argentina.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Burkina Faso

Giuliano Simeone pone el 7-0 en tiempo agregado El jugador del Atlético de Madrid aprovechó un lindo centro de Valentín Barco para cerrar la goleada.

Otros dos cambios en la Argentina Entraron Valetín Barco y Santi Castro por Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Doble cambio en la Argentina Nico González y Giuliano Simeone ingresaron por Facundo Medina y Agustín Giay.

Mastantuono marca su primer gol con la Argentina para el 6-0 El joven de la Fiorentina, de 19 años, pone el 6-0. Primer gol de Franco Mastantuono con la camiseta argentina para el 6-0 ante Burkina Fasopic.twitter.com/NFOBpRfD8s — minutouno (@minutounocom) October 4, 2026

Cinco cambios para el segundo tiempo Ingresaron Leo Balerdi, Exequiel Palacios, Leo Flores, Matías Solué y Franco Mastantuono por Nico Paz, Julián Álvarez, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Gianluca Prestianni.

Julián Álvarez le pone la firma a un golazo colectivo La Selección Argentina golea 5-0 al débil Burkina Faso. La araña que picaJulián Álvarez se sacó la mufa y volvió al gol. pic.twitter.com/MiZYGKzliT — minutouno (@minutounocom) October 4, 2026

Nico Paz pone el 4-0 Luego que la Selección levantara un poco el pie del acelerador, el joven zurdo puso el cuarto de derecha. ¿?Nico Paz puso el 4-0 ante Burkina Faso y sumó su segundo gol en la fecha FIFA.pic.twitter.com/XFERC1qX1E — minutouno (@minutounocom) October 4, 2026

Golazo de la Argentina, que gana 3-0 en 12 minutos Gianluca Prestianni definió tras una linda asistencia de Lautaro Martínez luego de una buena jugada colectiva. Golazo de la Argentina para el 3-0 en menos de 15 minutosCon la firma de Prestianni, en su primer grito con la Selecciónpic.twitter.com/dDrpJMA35q — minutouno (@minutounocom) October 4, 2026

Antes de los 10, Argentina ya le gana 2-0 a Burkina Faso Julián Álvarez mandó un buscapié y un defensor africano terminó marcando en contra. En contraAsí llegó el 2-0 de la Selección Argentina ante Burkina Fasopic.twitter.com/NtRd4ni3bX — minutouno (@minutounocom) October 4, 2026

Gol de la Argentina antes de los 5 minutos En la primera jugada de ataque, al minuto, le hicieron penal a Agustín Giay que fue ejecutado por Lautaro Martínez. El arquero le tapó el disparo al "Toro", quien pudo convertir en el rebote. Al "Toro" Lautaro Martínez le taparon el penal, pero abrió el marcador en el rebote. pic.twitter.com/Xt76VHVuli — minutouno (@minutounocom) October 4, 2026

Suenan los himnos en el Monumental En la previa al encuentro entre la Selección Argentina y Burkina Faso, suena el Himno Nacional. El momento del Himno Nacional Argentino en la previa al partido contra Burkina Faso.pic.twitter.com/jhIe12dNCX — minutouno (@minutounocom) October 4, 2026

La foto "cábala" de Chiqui Tapia, pero con nuevos protagonistas Como en la previa al amistoso con Bolivia, el presidente de la AFA repitió la cábala que hasta ahora tenía con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, pero ahora con nuevos integrantes.

Cómo llegan la Selección Argentina y Burkina Faso El combinado nacional regresa a la cancha de River luego de un largo tiempo sin presentarse en el estadio de Núñez. El equipo llega entonado tras la sólida victoria del pasado miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes, donde se impuso con los tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López, iniciando con el pie derecho una nueva etapa futbolística. Para este compromiso ante el conjunto africano —que aterrizará este mediodía en Ezeiza tras superar contratiempos logísticos en su vuelo chárter desde Marruecos—, el cuerpo técnico buscará seguir puliendo variantes tácticas. Enfrente estará un seleccionado burkinés que llega con confianza tras cerrar con saldo positivo su arranque en las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027, luego de empatar 1-1 ante Benín y vencer por la mínima a la República Centroafricana como visitante con un gol de Aboubacar Camara. Más allá de la prueba deportiva de esta noche, el foco absoluto del ambiente futbolístico está puesto en el próximo martes 6 de octubre, fecha en la que Lionel Messi se vestirá por última vez con la camiseta albiceleste frente a Benín, también en el Monumental. Con la Pulga ya instalada en el país para encabezar el cierre de esta doble fecha FIFA, el estadio de River se prepara para vivir una noche cargada de emotividad y tributos a la máxima leyenda de la historia del fútbol argentino, en una convocatoria que también sumará a referentes históricos como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Formaciones de Selección Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso internacional Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré. DT: Amir Abdou.