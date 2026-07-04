Sin sobrarle nada, Francia ganó 1-0, se metió en cuartos de final y puso fin las utopías de Paraguay

Mbappé cambió el penal por gol y gana Francia 1-0
El delantero no falló pese a las provocaciones de los jugadores paraguayos y puso el 1-0 de penal.
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Francia venció 1-0 a Paraguay este sábado un partido áspero y muy cerrado en Filadelfia, por los octavos de final del Mundial 2026, y sin sobrarle nada, sacó pasajes a los cuartos de final donde ya esperaba Marruecos tras eliminar a Canadá.
El conjunto de Gustavo Alfaro propuso un partido cerrado y batalló, pero el juego se rompió en el complemento con un penal que Gustavo Gómez le cometió al ingresado Doué, que Kylian Mbappé cambió por gol para igualar a Lionel Messi en la actual tabla de goleadores y quedar a uno en la histórica.
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