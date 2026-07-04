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Sin sobrarle nada, Francia ganó 1-0, se metió en cuartos de final y puso fin las utopías de Paraguay

Francia y Paraguay cerraron el primer tiempo sin goles.

Francia y Paraguay cerraron el primer tiempo sin goles.
Paraguay viene de eliminar a Alemania por penales. 

Paraguay viene de eliminar a Alemania por penales. 
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El subcampeón del mundo necesitó de un penal para poder abrir un partido muy cerrado. Ahora enfrentará a Marruecos en cuartos de final.

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Francia venció 1-0 a Paraguay este sábado un partido áspero y muy cerrado en Filadelfia, por los octavos de final del Mundial 2026, y sin sobrarle nada, sacó pasajes a los cuartos de final donde ya esperaba Marruecos tras eliminar a Canadá.

El conjunto de Gustavo Alfaro propuso un partido cerrado y batalló, pero el juego se rompió en el complemento con un penal que Gustavo Gómez le cometió al ingresado Doué, que Kylian Mbappé cambió por gol para igualar a Lionel Messi en la actual tabla de goleadores y quedar a uno en la histórica.

Seguí el MINUTO A MINUTO de FRANCIA vs. PARAGUAY por el Mundial 2026

Mbappé cambió el penal por gol y gana Francia 1-0

El delantero no falló pese a las provocaciones de los jugadores paraguayos y puso el 1-0 de penal.

Penal para Francia

Tras una gran jugada, Doué cayó en el área y el VAR llamó al árbitro para que sancionara el penal.

Final del primer tiempo sin goles

Paraguay aguanta bien y Francia no logra lastimar.

Se picó con Mbappé

Pausa de hidratación sin goles

Tras los primeros 23 minutos de juego, no hay goles en Francia y Paraguay.

Mbappé no prospera en el inicio del partido

Alerta por Olise en la previa de Francia vs. Paraguay

Ya se juegan los octavos de final entre Francia y Paraguay

El conjunto de Alfaro busca una épica clasificación ante uno de los máximos candidatos.

Cómo llegan Francia y Paraguay a este duelo

La "Albirroja" accedió a esta fase tras finalizar tercera del Grupo D, por detrás de Estados Unidos y Australia, pero logró meterse entre los mejores terceros. En los 16avos de final dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania por penales (4-3), luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos.

Para Paraguay, el duelo también representa una oportunidad histórica: buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial por segunda vez en su historia y volver a unos cuartos de final después de 16 años. Su única presencia en esa instancia fue en Sudáfrica 2010, cuando cayó por 1 a 0 frente a España, que luego se consagró campeón del torneo.

Francia, por su parte, llega como una de las principales candidatas al título. Culminó en lo más alto del Grupo I con puntaje ideal y en los 16avos de final mostró toda su jerarquía al superar 3 a 0 a Suecia, con un doblete de Kylian Mbappé. Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán mantener su nivel para meterse entre los ocho mejores del Mundial por tercera vez consecutiva.

Formaciones de Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 18:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Filadelfia

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