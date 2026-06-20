Solana Sierra sigue en alza: ganó con autoridad y avanzó en la qualy de Bad Homburg

Su desempeño en las últimas semanas alimenta las expectativas alrededor de una de las tenistas nacionales con mayor proyección. Cada victoria le permite seguir escalando posiciones en el ranking y consolidar un presente auspicioso.

Ahora, Sierra afrontará un nuevo desafío en Alemania con la ilusión de meterse en el cuadro principal de Bad Homburg y continuar prolongando este promisorio momento deportivo.