Cambió el pronóstico del tiempo y se viene el calor al AMBA tras una galerna borrascosa que barrerá el frío

¿Cuándo llega el calor al AMBA según el pronóstico del tiempo?

Los datos meteorológicos indican que la transición comenzará de manera paulatina. Durante las jornadas del jueves 13 y el viernes 14 de agosto, el frío matinal todavía se hará sentir con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 6°C y los 9°C. Sin embargo, el viento rotará y las máximas treparán lentamente hasta los 15°C para el inicio del fin de semana.