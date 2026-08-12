Cambió el pronóstico del tiempo y se viene el calor al AMBA tras una galerna borrascosa que barrerá el frío
El pronóstico del tiempo anticipa un giro rotundo en el AMBA. Las jornadas de frío extremo quedarán atrás para darle paso a un agradable calor primaveral.
Tras varios días de inestabilidad, el pronóstico del tiempo confirma que la región metropolitana experimentará un marcado ascenso de temperatura. Los habitantes del AMBA deberán prepararse para despedir el frío intenso, ya que una fuerte galerna borrascosa limpiará el cielo, abriendo camino a un clima cálido y primaveral.
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¿Cuándo llega el calor al AMBA según el pronóstico del tiempo?
Los datos meteorológicos indican que la transición comenzará de manera paulatina. Durante las jornadas del jueves 13 y el viernes 14 de agosto, el frío matinal todavía se hará sentir con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 6°C y los 9°C. Sin embargo, el viento rotará y las máximas treparán lentamente hasta los 15°C para el inicio del fin de semana.
El punto de quiebre se dará el sábado 15 de agosto, cuando una galerna borrascosa impacte en el AMBA. Se esperan lluvias y precipitaciones con una probabilidad del 90%, las cuales serán fundamentales para barrer definitivamente la masa de aire helado que se encontraba estancada sobre la región.
Finalmente, el tan esperado calor primaveral hará su gran entrada el domingo 16 de agosto. Tras algunas lluvias débiles durante la madrugada, el cielo comenzará a despejarse hacia el mediodía. Con vientos del suroeste y pleno sol durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará unos sumamente agradables 19°C, marcando el fin de semana ideal para disfrutar al aire libre antes de que el termómetro vuelva a estabilizarse la próxima semana.
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