Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

De esta manera, el equipo tucumano acumula cinco puntos sobre 12 posibles y llegará al duelo copero con la necesidad de recuperar sensaciones positivas. En la Copa Argentina, su camino es diferente. En los 16avos de final, Atlético Tucumán tuvo una actuación contundente y derrotó 3-0 a Talleres, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores del torneo.

Independiente quiere volver al triunfo

El Rojo también llega al encuentro con la necesidad de cambiar su presente reciente. Independiente tuvo un buen comienzo en el Clausura, pero perdió sus dos últimos partidos.

El equipo de Avellaneda debutó con una victoria 2-0 sobre Estudiantes y luego consiguió otro triunfo, esta vez por 1-0 ante Newell's. Sin embargo, posteriormente cayó 1-0 frente a Vélez y repitió el resultado en su última presentación contra Platense.

Así, Independiente suma seis puntos en cuatro fechas y buscará aprovechar la Copa Argentina para recuperar confianza y meterse entre los ocho mejores. Su recorrido en la competencia también comenzó con resultados positivos. En los 16avos de final, el conjunto de Avellaneda derrotó 2-0 a Unión y consiguió el boleto para esta instancia.

Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026: formaciones

Atlético Tucumán vs. Independiente: otros datos