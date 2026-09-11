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Sólido: Boca venció por 3-1 a Central Córdoba y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

Enner Valencia

Enner Valencia, el autor del segundo gol de Boca ante Central Córdoba.
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El "Xeneize", que venía de vencer a San Pablo por la Sudamericana, venció sin problemas a Central Córdoba y volvió al triunfo en el torneo local.

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Boca consiguió un triunfo clave para acomodarse en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. En un encuentro disputado este viernes por la novena fecha de la Zona A, el conjunto Xeneize superó por 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Alberto J. Armando, logrando revertir un arranque adverso y sumando tres puntos clave.

El trámite del partido tuvo como gran figura al atacante paraguayo Ángel Romero, quien abrió el marcador tempranamente para destrabar el planteo del conjunto visitante y, más tarde, volvió a aparecer para decretar el 3-1 definitivo que sentenció la historia.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que apostó por un mix de titulares y habituales suplentes para cuidar piernas de cara al plano internacional, dominó los momentos importantes del juego, sobrepuso el despliegue ofensivo a los pasajes de reacción del conjunto santiagueño y aseguró tres puntos fundamentales frente a su gente.

Boca vs. Central Córdoba: minuto a minuto

Ganó Boca: se impuso por 3-1 ante Central Córdoba

Central Córdoba descontó a los 44 minutos del segundo tiempo

Boca gana, gusta y golea: llegó el tercero de la mano de Ángel Romero

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo: Boca gana 2-0 con tranquilidad, por ahora

No le dio respiro: el Xeneize anotó el tercero a los 11 minutos de iniciado el duelo

Boca golpeó primero: Ángel Romero convirtió y abrió el marcador

Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá

Cómo llegan Boca y Central Córdoba a este duelo

El "Xeneize", que se ubica en el octavo puesto con 11 puntos, viene de igualar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza como visitante. Sin embargo, llega en alza luego de vencer 1-0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, gracias al gol de Miguel Merentiel.

De cara a este encuentro, Rodolfo Arruabarrena analiza poner un equipo alternativo, con el objetivo de preservar a varios de sus habituales titulares para la revancha ante San Pablo, que se disputará el próximo martes en el Morumbi.

Por su parte, Central Córdoba atraviesa un momento más complicado y aparece en el penúltimo lugar de la Zona A con siete unidades. El conjunto santiagueño viene de perder 1-0 ante Independiente como local y acumula apenas una victoria en sus últimos cinco partidos del torneo, por lo que buscará dar el golpe en La Bombonera para volver a sumar de a tres.

Formaciones de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Yamil Possi.
  • TV: ESPN Premium.

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