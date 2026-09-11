EN VIVONovena fecha
Sólido: Boca venció por 3-1 a Central Córdoba y volvió al triunfo en el Torneo Clausura
El "Xeneize", que venía de vencer a San Pablo por la Sudamericana, venció sin problemas a Central Córdoba y volvió al triunfo en el torneo local.
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11 de septiembre | 23:22
Ganó Boca: se impuso por 3-1 ante Central Córdoba
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11 de septiembre | 23:17
Central Córdoba descontó a los 44 minutos del segundo tiempo
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11 de septiembre | 22:47
Boca gana, gusta y golea: llegó el tercero de la mano de Ángel Romero
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11 de septiembre | 22:33
Comenzó el segundo tiempo
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11 de septiembre | 22:20
Final del primer tiempo: Boca gana 2-0 con tranquilidad, por ahora
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11 de septiembre | 21:46
No le dio respiro: el Xeneize anotó el tercero a los 11 minutos de iniciado el duelo
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11 de septiembre | 21:45
Boca golpeó primero: Ángel Romero convirtió y abrió el marcador
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11 de septiembre | 21:33
Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá
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11 de septiembre | 21:33
Cómo llegan Boca y Central Córdoba a este duelo
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11 de septiembre | 21:32
Formaciones de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
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11 de septiembre | 21:32
Horario y televisación
Boca consiguió un triunfo clave para acomodarse en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. En un encuentro disputado este viernes por la novena fecha de la Zona A, el conjunto Xeneize superó por 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Alberto J. Armando, logrando revertir un arranque adverso y sumando tres puntos clave.
El trámite del partido tuvo como gran figura al atacante paraguayo Ángel Romero, quien abrió el marcador tempranamente para destrabar el planteo del conjunto visitante y, más tarde, volvió a aparecer para decretar el 3-1 definitivo que sentenció la historia.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que apostó por un mix de titulares y habituales suplentes para cuidar piernas de cara al plano internacional, dominó los momentos importantes del juego, sobrepuso el despliegue ofensivo a los pasajes de reacción del conjunto santiagueño y aseguró tres puntos fundamentales frente a su gente.
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