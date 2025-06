Sorpresa: Mamelodi Sundowns venció 1-0 a Ulsan Hyundai por el Mundial de Clubes 2025

La sorpresiva victoria le permite a Mamelodi liderar la zona que completan Fluminense y Borussia Dortmund, que igualaron sin goles en el primer turno.

Tanto el conjunto surcoreano como el sudafricano llegaban con la expectativa de conseguir una victoria que les permita tomar ventaja en la lucha por los octavos de final. Al compartir grupo con dos de los equipos más fuertes del torneo, obtener puntos en este cruce directo podría ser clave para mantener chances en las jornadas posteriores.

Ulsan HD accedió al certamen como el mejor equipo no campeón del ranking AFC 2021-2024, a pesar de no haber ganado su liga local recientemente. Actualmente se ubica en la tercera posición del campeonato coreano y llega con algunas dudas defensivas, ya que no logró mantener su arco en cero en sus últimos compromisos y sufrió al menos un gol en seis de los últimos siete encuentros.

Del otro lado, Mamelodi Sundowns llega tras haber alcanzado la final de la Champions africana, en la que cayó frente a Pyramids de Egipto, pero se clasificó al Mundial por su posición en el ranking CAF. Dirigido por el portugués Miguel Cardoso, el equipo sudafricano se apoya en su capacidad ofensiva, con Lucas Ribeiro como figura destacada: el delantero brasileño convirtió 16 goles y dio 9 asistencias en la última campaña.

El Sundowns mostró una tendencia a comenzar los partidos con intensidad, abriendo el marcador en siete de sus últimos ocho encuentros. Ulsan, por su parte, buscará imponer su ritmo con posesión y juego directo. El contexto, el clima y el formato del torneo agregan presión a un cruce que puede ser determinante para el futuro inmediato de ambos.

Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns: formaciones

Ulsan Hyundai: Jo Hyeon-woo, Ludwigson, Choi Seok-hyun, Kim Young-gwon, Seo Myeong-kwan, Jung Woo-young, Lee Chung-yong, Eom Won-sang, Bojanic, Ko Seung-beom, Erick.

Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Inter&Co Stadium.

Inter&Co Stadium. Árbitro: Clément Turpin.

Clément Turpin. TV: DAZN, Disney+ Premium, DSports.